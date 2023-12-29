كارلو أنشيلوتي مستمر مع الريال حتى 2026

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، قبل قليل، عن تجديد عقد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم لموسمين إضافيين.
وذكر ريال مدريد في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة: “اتفقنا على تمديد عقد مدربنا كارلو أنشيلوتي حتى 30 يونيو 2026”.
وجاء تجديد ريال مدريد لتعاقده مع أنشيلوتي، بعد فترة من إثارة الجدل بشأن مستقبله، كما ارتبط اسمه بتدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم؛ بداية من بطولة “كوبا أمريكا 2024″، حيث يقود السامبا مؤقتًا فرناندو دينيز.
وفاز أنشيلوتي بـ10 بطولات خلال 5 مواسم مع ريال مدريد، وهي؛ كأس ملك إسبانيا مرتين، ولقب وحيد للدوري الإسباني وكأس السوبر، ولقبين من دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.
ويُعد كارلو أنشيلوتي هو المدرب الوحيد الذي توج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، وصاحب أكبر عدد من الانتصارات في البطولة بـ118 مرة، كما أنه أو من فاز بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في إيطاليا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا وإسبانيا.