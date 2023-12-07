كارينيو لا يعرف الخسارة ضد الفتح الحرب الإسرائيلية في غزة تدخل شهرها الثالث وسط توقعات باقتراب نهايتها 4 مباريات غدًا في دوري روشن وزارة الدفاع: سقوط طائرة ف-15 إس إيه أثناء مهمة تدريبية في الظهران واستشهاد طاقمها قطعة بحرية منسية على شاطئ الدمام فما قصتها؟ الاتحاد يستهدف الفوز الرابع أمام ضمك خطط إستراتيجية سعودية للتعامل مع الطلب على المياه إلى 2050 طالبة روسية تطلق النار على زملائها وتنتحر وظائف شاغرة لدى شركة ساتورب وظائف شاغرة في مطارات جدة
يطمح المدير الفني الأوروغوياني دانيال كارينيو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، لتحقيق الفوز أمام الفتح، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
وسيلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد نظيره الفتح، بعد قليل، على ملعب الأول في الرس، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.
ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن كارينيو يملك سجلًا مميزًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في البطولة، ما يُحفزه لمواصلة التألق وحصد نقاط مباراة اليوم.
وسبق أن واجه كارينيو، الفتح 4 مرات على أرضه ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يخسر أي لقاء، حيث نجح في تحقيق الفوز مرتين وتعادل مثلهما، وذلك خلال فترة تدريبه لفريقي النصر والشباب.
وقبل مباراة اليوم، يقع الحزم في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 8 نقاط فقط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 24 نقطة.