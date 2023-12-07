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ضمن منافسات دوري روشن

كارينيو لا يعرف الخسارة ضد الفتح

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٦ مساءً
كارينيو لا يعرف الخسارة ضد الفتح
المواطن - فريق التحرير

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يطمح المدير الفني الأوروغوياني دانيال كارينيو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، لتحقيق الفوز أمام الفتح، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

كارينيو يتألق ضد الفتح

وسيلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد نظيره الفتح، بعد قليل، على ملعب الأول في الرس، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

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الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @SPL

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن كارينيو يملك سجلًا مميزًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في البطولة، ما يُحفزه لمواصلة التألق وحصد نقاط مباراة اليوم.

وسبق أن واجه كارينيو، الفتح 4 مرات على أرضه ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يخسر أي لقاء، حيث نجح في تحقيق الفوز مرتين وتعادل مثلهما، وذلك خلال فترة تدريبه لفريقي النصر والشباب.

كارينيو
المدرب الأوروغوياني – المصدر @SPL

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يقع الحزم في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 8 نقاط فقط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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