كاسترو يقود النصر لتحقيق رقم استثنائي

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تألقه مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، ليُحقق رقمًا مميزًا في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين.
ولعب النصر ضد الرياض بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وتمكن العالمي من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.
ورفع العالمي رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ14.
ووصل عدد انتصارات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الدور الأول الذي تبقت جولة على انتهائه إلى 12، ليتجاوز بذلك رقمه القياسي السابق، عندما حقق 11 فوزًا في الدور الأول من الدوري موسم 2014\ 2015.
وفي المواسم الأخرى من الدوري السعودي للمحترفين الذي انطلق موسم 2008\ 2009، نجح العالمي في تحقيق الفوز 10 مرات أو أقل خلال منافسات الدور الأول.