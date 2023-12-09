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ضمن منافسات دوري روشن

كاسترو يقود النصر لتحقيق رقم استثنائي

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
كاسترو يقود النصر لتحقيق رقم استثنائي
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تألقه مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، ليُحقق رقمًا مميزًا في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين.

الفوز ضد الرياض

ولعب النصر ضد الرياض بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وتمكن العالمي من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

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تنبيه من المدني لـ 4 مناطق

تنبيه من المدني لـ 4 مناطق

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

ورفع العالمي رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ14.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

النصر يُحقق رقمًا مميزًا

ووصل عدد انتصارات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الدور الأول الذي تبقت جولة على انتهائه إلى 12، ليتجاوز بذلك رقمه القياسي السابق، عندما حقق 11 فوزًا في الدور الأول من الدوري موسم 2014\ 2015.

وفي المواسم الأخرى من الدوري السعودي للمحترفين الذي انطلق موسم 2008\ 2009، نجح العالمي في تحقيق الفوز 10 مرات أو أقل خلال منافسات الدور الأول.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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