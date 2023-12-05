كاسترو يكشف أوراق النصر لمواجهة استقلال دوشنبه

كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر عن تشكيلة الفريق لمواجهة نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

النصر ضد استقلال دوشنبه

وجاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: ” راغد النجار، عبدالله مادو، محمد آل فتيل، نواف بوشل، محمد قاسم، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، محمد مران”.

وفي وقت سابق، كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر عن سبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني اليوم في دوري أبطال آسيا.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة اليوم: ”أتفهم تمامًا كثرة السؤال عن النجم البرتغالي وأنا أعرف أنه كان يود لعب المباراة، لكنه سيغيب رغبة مني في الحفاظ عليه وإراحته لأن التدوير شيء مهم بالنسبة لي”.