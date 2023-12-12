كانتي وبنزيما يضيفان الهدفين الثاني والثالث لـ الاتحاد

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تمكن الثنائي الفرنسي نجولو كانتي وكريم بنزيما من إحراز هدفين لنادي الاتحاد في شباك أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في بطولة كأس العالم للأندية.
وسجل كانتي الهدف الثاني للعميد من تصويبة قوية في الدقيقة الـ 34، ثم سجل بنزيما الهدف الثالث في الدقيقة الـ41 بعد تمريرة متقنة من مهند الشنقيطي.
هدددددف!⚽
ثالث أهداف الاتحاد من كريم بنزيما ⚽🔥
الاتحاد 3 × 0 أوكلاند سيتي#الاتحاد_أوكلاند_سيتي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/I9qA5TJENi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 12, 2023
هدددددف!⚽
🚀 ثاني الأهداف من كانتي🔥⚽
الاتحاد 2 × 0 أوكلاند سيتي#الاتحاد_أوكلاند_سيتي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/FCrs40IsIi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 12, 2023