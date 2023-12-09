كريستيانو رونالدو يسجل ويصنع للمرة السادسة

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليترك بصمة جديدة له في دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو يسجل ويصنع

وشارك كريستيانو رونالدو كأساسي في مباراة النصر ضد الرياض بالأمس، ونجح في هز الشباك وتقديم تمريرة حاسمة للبرتغالي أوتافيو، وذلك للمرة السادسة في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وتمكن كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، من التسجيل والصناعة في دوري روشن السعودي أمام كل من؛ الفتح، الشباب، الحزم، الطائي، الخليج والرياض ضمن منافسات الجولات 3، 4، 5، 8، 12 و16.

ورفع كريستيانو رونالدو عدد أهدافه في دوري روشن السعودي إلى 16، ليُعزز تواجده في صدارة الهدافين، بالإضافة إلى تقديمه لـ8 تمريرات حاسمة، ليتصدر قائمة الأكثر صناعة بالتساوي مع نجم التعاون ألفارو ميدران.

فوز النصر ضد الرياض

ولعب النصر ضد الرياض على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وتمكن العالمي من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورفع العالمي رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ14.