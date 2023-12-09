Icon

انتصار وحيد يفصل الهلال عن رقم قياسي Icon فيصل بن فرحان: ما يجري في غزة مذبحة لا مثيل لها Icon الاتحاد يخشى مصير المغرب التطواني وشباب الأهلي Icon إيلون ماسك يدعو إلى إقالة رئيس ديزني Icon إحصائية تُقلق الأهلي قبل مواجهة الرائد Icon كلوب: ليس لدي خطة لتعويض محمد صلاح Icon كريستيانو رونالدو يسجل ويصنع للمرة السادسة Icon تاليسكا يصل لـ50 هدفًا بدوري المحترفين Icon ميتروفيتش يسير على خُطى ويسلي Icon ضبط 17257 مخالفًا بينهم 8 متورطين في جرائم موجبة للتوقيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

كريستيانو رونالدو يسجل ويصنع للمرة السادسة

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ مساءً
كريستيانو رونالدو يسجل ويصنع للمرة السادسة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليترك بصمة جديدة له في دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو يسجل ويصنع

وشارك كريستيانو رونالدو كأساسي في مباراة النصر ضد الرياض بالأمس، ونجح في هز الشباك وتقديم تمريرة حاسمة للبرتغالي أوتافيو، وذلك للمرة السادسة في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

قد يهمّك أيضاً
إحصائية تُقلق الأهلي قبل مواجهة الرائد

إحصائية تُقلق الأهلي قبل مواجهة الرائد

100 مساهمة تهديفية لـ سالم الدوسري بدوري المحترفين

100 مساهمة تهديفية لـ سالم الدوسري بدوري المحترفين

كريستيانو رونالدو وأوتافيو
رونالدو وأوتافيو – المصدر @AlNassrFC

وتمكن كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، من التسجيل والصناعة في دوري روشن السعودي أمام كل من؛ الفتح، الشباب، الحزم، الطائي، الخليج والرياض ضمن منافسات الجولات 3، 4، 5، 8، 12 و16.

ورفع كريستيانو رونالدو عدد أهدافه في دوري روشن السعودي إلى 16، ليُعزز تواجده في صدارة الهدافين، بالإضافة إلى تقديمه لـ8 تمريرات حاسمة، ليتصدر قائمة الأكثر صناعة بالتساوي مع نجم التعاون ألفارو ميدران.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

فوز النصر ضد الرياض

ولعب النصر ضد الرياض على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وتمكن العالمي من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورفع العالمي رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ14.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية

وظائف
18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.. و5 مقومات جاذبة للاستثمار
السعودية اليوم

18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.....

السعودية اليوم
استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة الفوسفات خلال عقد
السعودية اليوم

استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة...

السعودية اليوم
أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية
العالم

أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية

العالم
قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة
أخبار رئيسية

قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة

أخبار رئيسية
خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية
أخبار رئيسية

خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه...

أخبار رئيسية
متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟
السعودية اليوم

متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟

السعودية اليوم
لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض
السعودية اليوم

لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه