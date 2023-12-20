كريستيانو رونالدو يسعى لحسم نزاعه مع يوفنتوس عمر هوساوي يخضع لجراحة ناجحة الكشف عن كرة نهائي كأس آسيا 2023 أبشر: تنفيذ أكثر من 4.8 ملايين عملية إلكترونية في نوفمبر غياب نيمار عن كوبا أمريكا 2024 نونو سانتو يعود للبريميرليج رسميًا الجلاجل: السعودية تشهد تحولاً لا يساويه أي تحول صحي في العالم عرضان سعوديان لـ محمد الشناوي انطلاق الجولة الـ18 من دوري روشن غدًا 4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة تجاوزت 203 ملايين ريال
يدخل قائد النصر والمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، حلقة جديدة من الصراع بينهما أمام القضاء.
وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “سيقدم محامي كريستيانو رونالدو ويوفنتوس بيانهما الختامي، اليوم، في المعركة القانونية بين الطرفين”.
وأشارت الصحيفة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إلى أنه قد تكون هناك جلسة استماع أخرى في يناير 2024، لكنها لا تزال غير مؤكدة حتى الآن.
ويدور الخلاف حول مطالبة رونالدو مبلغ 19.5 مليون يورو مقابل الرواتب المستحقة، التي وافق على تأجيلها أثناء فترة وباء كورونا.
واتخذ كريستيانو رونالدو إجراء قانونيًا ضد يوفنتوس، حيث أكد أن النادي الإيطالي لا يزال مدينًا له بمبلغ 19.5 مليون يورو في قضية “التلاعب بالرواتب” خلال موسم 2020\ 2021.
ويعتقد يوفنتوس أن رونالدو ليس له الحق في المطالبة بهذه الرسوم، لأنه تخلى بموجب موافقة رسمية عن كل الرواتب المستحقة له عندما انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في صيف عام 2021.