كريستيانو رونالدو يسعى لحسم نزاعه مع يوفنتوس

يدخل قائد النصر والمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، حلقة جديدة من الصراع بينهما أمام القضاء.

أزمة كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “سيقدم محامي كريستيانو رونالدو ويوفنتوس بيانهما الختامي، اليوم، في المعركة القانونية بين الطرفين”.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إلى أنه قد تكون هناك جلسة استماع أخرى في يناير 2024، لكنها لا تزال غير مؤكدة حتى الآن.

تفاصيل الأزمة

ويدور الخلاف حول مطالبة رونالدو مبلغ 19.5 مليون يورو مقابل الرواتب المستحقة، التي وافق على تأجيلها أثناء فترة وباء كورونا.

واتخذ كريستيانو رونالدو إجراء قانونيًا ضد يوفنتوس، حيث أكد أن النادي الإيطالي لا يزال مدينًا له بمبلغ 19.5 مليون يورو في قضية “التلاعب بالرواتب” خلال موسم 2020\ 2021.

ويعتقد يوفنتوس أن رونالدو ليس له الحق في المطالبة بهذه الرسوم، لأنه تخلى بموجب موافقة رسمية عن كل الرواتب المستحقة له عندما انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في صيف عام 2021.