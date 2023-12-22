كريستيانو رونالدو يسعى لفض شراكته مع ميتروفيتش

يطمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وقيادته لتجاوز عقبة الاتفاق اليوم.

كريستيانو رونالدو يسعى لهز الشباك

ويتوقع أن يبدأ كريستيانو رونالدو مباراة النصر ضد الاتفاق اليوم بشكل أساسي، ويأمل في هز الشباك، والانفراد بصدارة هدافي دوري روشن السعودي، بعدما تساوى مهاجم الهلال، ألكسندر ميتروفيتش معه.

وكان ينفرد رونالدو بصدارة الهدافين برصيد 16 هدفًا، إلا أن تأجيل مواجهة النصر ضد الاتحاد بالجولة الماضية، منح ميتروفيتش الفرصة لملاحقته، حيث سجل هدفًا أمام الوحدة وآخر ضد أبها؛ ليتساوى معه.

ويملك كريستيانو رونالدو، فرصة للانفراد بالصدارة مجددًا خلال مباراة النصر ضد الاتفاق اليوم، وذلك بجانب المواجهة المؤجلة أمام الاتحاد.

مباراة النصر ضد الاتفاق

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الاتفاق، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الثامن بـ24 نقطة.