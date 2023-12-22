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ضمن منافسات دوري روشن

كريستيانو رونالدو يسعى لفض شراكته مع ميتروفيتش

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
كريستيانو رونالدو يسعى لفض شراكته مع ميتروفيتش
المواطن - فريق التحرير

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يطمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وقيادته لتجاوز عقبة الاتفاق اليوم.

كريستيانو رونالدو يسعى لهز الشباك

ويتوقع أن يبدأ كريستيانو رونالدو مباراة النصر ضد الاتفاق اليوم بشكل أساسي، ويأمل في هز الشباك، والانفراد بصدارة هدافي دوري روشن السعودي، بعدما تساوى مهاجم الهلال، ألكسندر ميتروفيتش معه.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

وكان ينفرد رونالدو بصدارة الهدافين برصيد 16 هدفًا، إلا أن تأجيل مواجهة النصر ضد الاتحاد بالجولة الماضية، منح ميتروفيتش الفرصة لملاحقته، حيث سجل هدفًا أمام الوحدة وآخر ضد أبها؛ ليتساوى معه.

ويملك كريستيانو رونالدو، فرصة للانفراد بالصدارة مجددًا خلال مباراة النصر ضد الاتفاق اليوم، وذلك بجانب المواجهة المؤجلة أمام الاتحاد.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @SPL

مباراة النصر ضد الاتفاق

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الاتفاق، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الثامن بـ24 نقطة.

النصر - دوري روشن السعودي
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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