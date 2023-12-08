كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المتوقع للنصر ضد الرياض

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استقر المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، على تشكيل فريقه النصر ضد الرياض في دوري روشن السعودي، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة النجم كريستيانو رونالدو.
ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الرياض في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة.
ويُنتظر أن يعود قائد العالمي، كريستيانو رونالدو إلى التشكيل الأساسي لمباراة النصر ضد الرياض، بعدما فضل لويس كاسترو إراحته من مواجهة استقلال دوشنبه الماضية في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.
ويتوقع أن يبدأ النصر مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، سلطان الغنام، إيميريك لابورت، علي لاجامي، أليكس تيليس، سيكو فوفانا، أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، عبد الرحمن غريب، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.