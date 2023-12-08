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ضمن منافسات دوري روشن

كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المتوقع للنصر ضد الرياض

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المتوقع للنصر ضد الرياض
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، على تشكيل فريقه النصر ضد الرياض في دوري روشن السعودي، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة النجم كريستيانو رونالدو.

مباراة النصر ضد الرياض

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الرياض في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة.

مباراة النصر ضد الرياض
موعد المباراة – المصدر @AlNassrFC

كريستيانو رونالدو يقود الهجوم

ويُنتظر أن يعود قائد العالمي، كريستيانو رونالدو إلى التشكيل الأساسي لمباراة النصر ضد الرياض، بعدما فضل لويس كاسترو إراحته من مواجهة استقلال دوشنبه الماضية في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ويتوقع أن يبدأ النصر مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، سلطان الغنام، إيميريك لابورت، علي لاجامي، أليكس تيليس، سيكو فوفانا، أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، عبد الرحمن غريب، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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