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بعد ثنائيته ضد الاتحاد

كريستيانو رونالدو يواصل التألق في 2023

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
كريستيانو رونالدو يواصل التألق في 2023
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي عام 2023، ليُحقق أكثر من رقم مميز.

تألق كريستيانو رونالدو

وشارك كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في مباراة الاتحاد ضد النصر بالأمس، ونجح في تسجيل هدفين، ليرفع رصيده إلى 19، ويُعزز تواجده في صدارة هدافي دوري روشن السعودي هذا الموسم.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 33 هدفًا في دوري روشن السعودي عام 2023، ليُعادل رقم مهاجم النادي الأهلي السابق، السوري عمر السومة كثاني أكثر من سجل في البطولة خلال عام واحد.

كما وصل عدد أهداف كريستيانو رونالدو في 2023 إلى 53 هدفًا، ليكون اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف هذا العام، متفوقًا على مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند صاحب الـ51 هدفًا.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @SPL

فوز النصر ضد الاتحاد بخماسية

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد النصر على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهى الكلاسيكو بفوز العالمي بنتيجة 5\2.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة، ليتراجع إلى المركز السادس.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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