Icon

كريستيانو رونالدو يُنافس ميسي على جائزة الأفضل في 2023 Icon وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي Icon تعديل جدول مخالفات نظام العمل وغرامات تصل 10 آلاف ريال Icon غموض موقف هالاند قبل كأس العالم للأندية 2023 Icon وظائف شاغرة في طيران أديل Icon عقوبة صيد الكائنات الفطرية تصل 30 مليون ريال والسجن 10 سنوات Icon فيرمينو في طريقه لمغادرة الأهلي Icon رونالدو ومحرز يقودان التشكيل المثالي للجولة الـ16 Icon تنفيذ حكم القتل قصاصًا من غانية الجنسية قتلت مواطنة بالـ أسيد Icon الأهلي المصري الرابع عالميًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقه مع النصر والمنتخب

كريستيانو رونالدو يُنافس ميسي على جائزة الأفضل في 2023

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٤ مساءً
كريستيانو رونالدو يُنافس ميسي على جائزة الأفضل في 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، اليوم الأحد، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال 2023، والتي شهدت تواجد نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو يتصدر القائمة

وكشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن القائمة النهائية والتي ضمت 25 لاعبًا، يتصدرهم كريستيانو رونالدو الذي قدم أداء لافتًا في 2023 سواء مع النصر أو المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم.

قد يهمّك أيضاً
انطلاق الجولة الـ16 من دوري روشن غدًا

انطلاق الجولة الـ16 من دوري روشن غدًا

طريقة إجراء مكالمات فيس تايم مع مستخدمي هواتف آندرويد

طريقة إجراء مكالمات فيس تايم مع مستخدمي هواتف آندرويد

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

ويتصدر كريستيانو رونالدو، جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 16 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة، ليكون الأكثر صناعة للأهداف، كما وصل، يوم الجمعة الماضي، إلى المباراة رقم 1200 في مسيرته.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

أبرز اللاعبين المرشحين للجائزة

ويُعد أبرز المنافسين لرونالدو على جائزة الأفضل في 2023، كل من؛ نجم إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، نجم ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينجهام، ونجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين.

ويحمل ليونيل ميسي، لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2022، من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، ويُعد من أبرز المرشحين لحصد اللقب هذا العام، بعدما قاد الأرجنتين لحصد كأس العالم.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي
الرياضة

فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي

الرياضة
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار ريال والتعليم 195 مليارًا
السعودية اليوم

نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار...

السعودية اليوم
مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر
الرياضة

مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر

الرياضة
تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية
حصاد اليوم

تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه