كريستيانو رونالدو يُنافس ميسي على جائزة الأفضل في 2023

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، اليوم الأحد، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال 2023، والتي شهدت تواجد نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو يتصدر القائمة

وكشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن القائمة النهائية والتي ضمت 25 لاعبًا، يتصدرهم كريستيانو رونالدو الذي قدم أداء لافتًا في 2023 سواء مع النصر أو المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم.

ويتصدر كريستيانو رونالدو، جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 16 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة، ليكون الأكثر صناعة للأهداف، كما وصل، يوم الجمعة الماضي، إلى المباراة رقم 1200 في مسيرته.

أبرز اللاعبين المرشحين للجائزة

ويُعد أبرز المنافسين لرونالدو على جائزة الأفضل في 2023، كل من؛ نجم إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، نجم ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينجهام، ونجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين.

ويحمل ليونيل ميسي، لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2022، من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، ويُعد من أبرز المرشحين لحصد اللقب هذا العام، بعدما قاد الأرجنتين لحصد كأس العالم.