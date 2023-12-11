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غدًا افتتاح مباريات مونديال الأندية

كريم بنزيما: الأهلي المصري كان منافسًا قويًا ومواجهة أوكلاند صعبة

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
كريم بنزيما: الأهلي المصري كان منافسًا قويًا ومواجهة أوكلاند صعبة
المواطن - محمد سمعه

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تحدث الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد عن مدى استعداد فريقه لمواجهة نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي غدًا في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية.

وقال بنزيما في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد: “سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الانتصار وإسعاد جماهيرنا غدًا، جاهزون لهذه البطولة القوية والمنافسة ستكون مع جميع الفرق وقوية للغاية”.

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وتابع: ” رسالتي للاعبي الاتحاد هي الاستمتاع بكل لحظة في المونديال، مباراة الغد ضد الفريق النيوزيلاندي لن تكون سهلة، لكننا سنقاتل لتحقيق أفضل النتائج”.

وعن انطباعه عن الأهلي المصري، قال بنزيما: ” أتذكر مواجهة الأهلي في نسخة 2022، كان الأهلي منافسًا قويًا ولكننا فزنا في النهاية بنتيجة 4-1″.

الاتحاد ضد أوكلاند

وتنطلق مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي غدًا الثلاثاء في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

كريم بنزيما - الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

وستُنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 HD , MAX SPORT 1 HD , TNT SPORTS 3 , SPORT TV1 PORTUGAL.

عمرو السولية - الأهلي وريال مدريد
لقاء الأهلي وريال مدريد في نسخة 2022

 

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