كريم بنزيما يبحث عن هدفه السادس بمونديال الأندية

يأمل قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما لمواصلة التألق في كأس العالم للأندية، وتحقيق مزيد من الأرقام القياسية.

كريم بنزيما يسعى للتسجيل

وظهر كريم بنزيما بشكل مميز مع الاتحاد في مباراته الافتتاحية بمونديال الأندية 2023، وسجل هدفًا ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ليصبح أول لاعب يهز الشباك في 4 نسخ مختلفة في تاريخ البطولة.

ورفع بنزيما رصيده لـ5 أهداف بكأس العالم للأندية، ويحتاج لهدف واحد فقط، لاحتلال وصافة هدافي البطولة في التاريخ، والتي يحتلها النجم الويلزي غاريث بيل، فيما يتصدر نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة بـ7 أهداف.

ويحلم كريم بنزيما بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للذهاب بعيدًا في كأس العالم للأندية، وحصد ميدالية، خاصة أن البطولة تُقام في جدة، ووسط جماهير العميد التي تحضر بأعداد كبيرة في المدرجات.

مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري، اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.