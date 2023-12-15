Icon

الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري Icon انطلاق أولى السباقات الكبرى على كأسَي ولي العهد لسباقات الخيل غدًا Icon إسرائيل ترصد 700 ألف دولار مقابل رأس يحيى السنوار وشقيقه Icon الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن Icon الجماهير سلاح الاتحاد لعبور الأهلي المصري Icon تفعيل تطبيق حضوري لإثبات حضور وانصراف منسوبي إدارات التعليم.. إليكم طريقة التسجيل Icon منافسة خاصة بين غروهي والشناوي Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 28 لإغاثة غزة Icon تشابه ظروف الاتحاد والأهلي المصري قبل قمة اليوم Icon دراسة تربط بين أمراض القلب والأوعية الدموية وتأخير الفطور والعشاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة الأهلي المصري اليوم

كريم بنزيما يبحث عن هدفه السادس بمونديال الأندية

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
كريم بنزيما يبحث عن هدفه السادس بمونديال الأندية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يأمل قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما لمواصلة التألق في كأس العالم للأندية، وتحقيق مزيد من الأرقام القياسية.

كريم بنزيما يسعى للتسجيل

وظهر كريم بنزيما بشكل مميز مع الاتحاد في مباراته الافتتاحية بمونديال الأندية 2023، وسجل هدفًا ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ليصبح أول لاعب يهز الشباك في 4 نسخ مختلفة في تاريخ البطولة.

قد يهمّك أيضاً
استمرار تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم

استمرار تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم

كريستيانو رونالدو يسجل ويصنع للمرة السادسة

كريستيانو رونالدو يسجل ويصنع للمرة السادسة

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر fifa

ورفع بنزيما رصيده لـ5 أهداف بكأس العالم للأندية، ويحتاج لهدف واحد فقط، لاحتلال وصافة هدافي البطولة في التاريخ، والتي يحتلها النجم الويلزي غاريث بيل، فيما يتصدر نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة بـ7 أهداف.

ويحلم كريم بنزيما بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للذهاب بعيدًا في كأس العالم للأندية، وحصد ميدالية، خاصة أن البطولة تُقام في جدة، ووسط جماهير العميد التي تحضر بأعداد كبيرة في المدرجات.

كريم بنزيما
كريم – المصدر @ittihad

مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري، اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل والعيدين
السعودية اليوم

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل...

السعودية اليوم
تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول
الرياضة

تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول

الرياضة
تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر
الرياضة

تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر

الرياضة
جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع مانشستر سيتي
الرياضة

جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع...

الرياضة
إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة وجازان وعسير
السعودية اليوم

إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة...

السعودية اليوم
مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر
آخر الاخبار

مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة

تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه