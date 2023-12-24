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ضمن منافسات دوري روشن

كريم بنزيما يسعى لاستعادة بريقه ضد النصر

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٧ مساءً
كريم بنزيما يسعى لاستعادة بريقه ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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يأمل النجم الفرنسي كريم بنزيما في استعادة بريقه في دوري روشن السعودي، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتجاوز عقبة النصر.

كريم بنزيما يطمح لهز الشباك

ولا يسير موسم كريم بنزيما بالشكل الأمثل مع الاتحاد، حيث إنه اكتفى بتسجيل 9 أهداف خلال 14 مباراة خاضها في البطولات المحلية، وتعرض لانتقادات بسبب مستواه في المباريات الأخيرة.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

ولم يظهر كريم بنزيما بالمستوى المتوقع مع الاتحاد في أمام الكبار، حيث خسر العميد ضد الأهلي والهلال، واكتفى بهدف أمام الأزرق، وأهدر ركلة جزاء ضد الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، وخسر فريقه 3\1.

وواصل كريم بنزيما تقديم الأداء الباهت خلال مباراة الاتحاد ضد الرائد بالأمس، في الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، والتي خسرها العميد بنتيجة 3\1، لتكون مواجهة النصر فرصة جيدة له لإعادة بريقه.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

مباراة الاتحاد ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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