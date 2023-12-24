كريم بنزيما يسعى لاستعادة بريقه ضد النصر تصريحات غاياردو تبرئ سانتو من أزمة عبدالرحمن العبود! تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في الرياض إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين وظائف شاغرة لدى القدية للاستثمار تنفيذ حكم القتل بحق بنجلاديشية قتلت مواطنًا بإشعال النار فيه أثناء نومه وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون يزيد الراجحي يحصد لقب فخر الوطن طريقة سهلة لطباعة الشواهد في التقويم الذاتي الخربوش يُدير مباراة الوحدة ضد الرياض
يأمل النجم الفرنسي كريم بنزيما في استعادة بريقه في دوري روشن السعودي، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتجاوز عقبة النصر.
ولا يسير موسم كريم بنزيما بالشكل الأمثل مع الاتحاد، حيث إنه اكتفى بتسجيل 9 أهداف خلال 14 مباراة خاضها في البطولات المحلية، وتعرض لانتقادات بسبب مستواه في المباريات الأخيرة.
ولم يظهر كريم بنزيما بالمستوى المتوقع مع الاتحاد في أمام الكبار، حيث خسر العميد ضد الأهلي والهلال، واكتفى بهدف أمام الأزرق، وأهدر ركلة جزاء ضد الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، وخسر فريقه 3\1.
وواصل كريم بنزيما تقديم الأداء الباهت خلال مباراة الاتحاد ضد الرائد بالأمس، في الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، والتي خسرها العميد بنتيجة 3\1، لتكون مواجهة النصر فرصة جيدة له لإعادة بريقه.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.