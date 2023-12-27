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عقب تعرضه لانتقادات قوية

كريم بنزيما يغلق حسابه على انستقرام بعد خماسية النصر

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
كريم بنزيما يغلق حسابه على انستقرام بعد خماسية النصر
المواطن - فريق التحرير

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عاش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، ساعات عصيبة، بعد الخسارة الثقيلة ضد النصر في دوري روشن السعودي.

خسارة الاتحاد بخماسية

ولعب الاتحاد ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهى الكلاسيكو بفوز العالمي بنتيجة 5\2.

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الاتحاد ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

الجماهير تُهاجم كريم بنزيما

وشارك كريم بنزيما بشكل أساسي في مباراة الاتحاد ضد النصر، وتعرض لهجوم كبير من الجماهير، التي أبدت استياءها من المستوى الذي يُقدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية، وخاصة في الكلاسيكو.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

وقام بنزيما صاحب الـ35، بتصرف مفاجئ؛ ردًا على الهجوم الجماهيري الكبير الذي تعرض له، حيث قام بغلق حسابه الرسمي على موقع “انستقرام” مؤقتًا، وربما يكون ذلك بهدف الابتعاد عن الضغوط الحالية.

وشارك كريم بنزيما في 20 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في جميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.

كريم بنزيما
بنزيما يغلق حسابه

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