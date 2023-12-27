كريم بنزيما يغلق حسابه على انستقرام بعد خماسية النصر

عاش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، ساعات عصيبة، بعد الخسارة الثقيلة ضد النصر في دوري روشن السعودي.

خسارة الاتحاد بخماسية

ولعب الاتحاد ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهى الكلاسيكو بفوز العالمي بنتيجة 5\2.

الجماهير تُهاجم كريم بنزيما

وشارك كريم بنزيما بشكل أساسي في مباراة الاتحاد ضد النصر، وتعرض لهجوم كبير من الجماهير، التي أبدت استياءها من المستوى الذي يُقدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية، وخاصة في الكلاسيكو.

وقام بنزيما صاحب الـ35، بتصرف مفاجئ؛ ردًا على الهجوم الجماهيري الكبير الذي تعرض له، حيث قام بغلق حسابه الرسمي على موقع “انستقرام” مؤقتًا، وربما يكون ذلك بهدف الابتعاد عن الضغوط الحالية.

وشارك كريم بنزيما في 20 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في جميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.