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بعد قرعة أبطال آسيا اليوم

كلاسيكو الهلال والاتحاد قد يتكرر 3 مرات خلال 8 أيام

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٨ مساءً
كلاسيكو الهلال والاتحاد قد يتكرر 3 مرات خلال 8 أيام
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير كلاسيكو جديد بين الهلال والاتحاد، وذلك بعد قرعة أبطال آسيا لمنافسات دور الـ16، التي أُقيمت اليوم الخميس، وأسفرت عن مواجهة محتملة بين الفريقين.

قرعة أبطال آسيا

وأسفرت قرعة أبطال آسيا عن 4 مواجهات قوية، حيث يلعب النصر ضد الفيحاء، ويواجه الهلال فريق سباهان أصفهان الإيراني، ويُلاقي الاتحاد نظيره نافباخور الأوزبكي، فيما يصطدم العين الإماراتي بفريق ناساف.

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قرعة أبطال آسيا
نتيجة القرعة – المصدر @theAFCCL_ar

كلاسيكو جديد بين الهلال والاتحاد

ومهدت قرعة أبطال آسيا لمواجهة بين الهلال والاتحاد، حيث إنهما في حالة تأهلهما إلى الدور ربع النهائي سيلتقيان ذهابًا في الرياض أحد يومي 4 أو 5 مارس، فيما سيكون الإياب في جدة في 11 أو 12 من الشهر ذاته.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد حددت يوم 7 من شهر مارس المقبل، موعدًا لكلاسيكو الهلال والاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، ما يعني أنهما سيلتقيان 3 مرات في غضون 8 أيام.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في الموسم الحالي مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، ويُعد المرشح الأبرز للقب، فيما يمر الاتحاد بفترة صعبة من تراجع الأداء والنتائج بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

الاتحاد - نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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