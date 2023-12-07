كلمة ولي العهد مع إقرار ميزانية 2024.. العزم على الاستمرار في تنويع مصادر الدخل

تبرز كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مع إقرار ميزانية عام 2024م على عزم المملكة الاستمرار في تنويع مصادر الدخل، وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية وبما يسهم في خلق مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

النتائج المالية المتحققة

ويؤكد المراقبون، أن النتائج الإيجابية المتحققة في الاقتصاد السعودي، تعكس النمو المتسارع في كافة المجالات، والذي يأتي نتيجة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والإشراف المباشر من سمو ولي العهد -حفظهما الله- على كافة المشروعات والمبادرات، ومدى الاستفادة من المقومات المحلية، لتعزيز موقع المملكة إقليمياً وعالميًا.

ويؤكد تصريح سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مع إقرار ميزانية عام 2024م مدى النجاحات المتحققة خلال العام 2023م، والتي أثرت بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وحرص المملكة على المضي قُدماً لتعزيز اقتصادها وتنويع مصادر الدخل، بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام لمستقبل يليق بمكانتها.

الشفافية والوضوح

أيضا تعكس كلمة سمو ولي العهد -حفظه الله- مدى الشفافية والوضوح في إبراز الأرقام والنتائج المتحققة، والإعلان عن الطموحات المستقبلية، التي تستهدف رفع جودة الحياة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات، وتحقيق المستهدفات الطموحة في إطار رؤية المملكة 2030.

قوة ومتانة اقتصاد المملكة

وأوضحت كلمة سمو ولي العهد -حفظه الله- مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وكيف ساهم تحسين البيئة الاستثمارية على جعل المملكة بيئة جاذبة أسهمت في رفع نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية الصادرات غير النفطية، التي ارتفع معها عدد السعوديين في سوق العمل خلال هذا العام إلى 2,3 مليون سعودي.

تفاصيل ميزانية المملكة

واستعرض مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:

1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.

2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.

3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.

توجيه خادم الحرمين

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.