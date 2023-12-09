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بسبب المشاركة بكأس الأمم الإفريقية

كلوب: ليس لدي خطة لتعويض محمد صلاح

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ مساءً
كلوب: ليس لدي خطة لتعويض محمد صلاح
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني لليفربول، الألماني يورجن كلوب، أنه لم يضع خطة لتعويض غياب النجم المصري محمد صلاح، عن الفريق الأول لكرة القدم، بسبب مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كلوب يتحدث عن غياب محمد صلاح

وتحدث كلوب بشأن غياب محمد صلاح، في تصريحات أبرزتها شبكة “ليفربول إيكو” البريطانية، قائلًا: “لا.. لم أفكر في الأمر كي أكون صادقًا، ولا يمكنني تغييره على أي حال”.

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وواصل مدرب ليفربول تصريحاته قائلًا: “ليس لدي خطط حقيقية لتعويض غياب محمد صلاح.. إننا نتحدث عن شهر يناير.. أليس كذلك؟ أتمنى أن يعود ديوجو في ذلك الوقت”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

وتابع: “لم أفكر في الأمر بعد. على الأرجح سيكون محمد صلاح متاحًا معنا أمام آرسنال (7 يناير المقبل) في كأس الاتحاد الإنجليزي. لست متأكدًا من الموعد الرسمي للسماح برحيل اللاعبين”.

وأضاف كلوب: “ديسمبر شهر صعب حقًا. تشعر بالسعادة عندما تجتازه، ثم تبدأ في التفكير في كل ما تبقى.. لا يمكننا تجنب ذلك على أي حال”.

واختتم: “مهما يكن الأمر فإن ما يمكنني قوله، إذا قرر منتخب مصر أنه يجب أن يرحل مو في الثاني أو الثالث أو الرابع من يناير. أنا متأكد من أن صلاح يريد خوض مباراة آرسنال، لكنني لست متأكدًا من قدرتنا على اتخاذ هذا القرار”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

ليفربول يُلاقي كريستال بالاس

على الجانب الآخر، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا على كريستال بالاس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول
لاعبو الفريق – المصدر @LFC

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