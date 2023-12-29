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سيُقام في يناير بمشاركة 4 فرق

كل ما تود معرفته عن كأس السوبر الإيطالي بالرياض

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
كل ما تود معرفته عن كأس السوبر الإيطالي بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الرياضة، رسميًا عن استضافة النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر السعودي، بمشاركة 4 فرق.

كأس السوبر الإيطالي بالرياض

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي بالرياض خلال الفترة من 18 وحتى 22 يناير المقبل على ملعب “الأول بارك”، بمشاركة أندية؛ نابولي، لاتسيو، إنتر ميلان وفيورنتينا.

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وفي الدور نصف النهائي من السوبر الإيطالي بالرياض، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضد فيورنتينا، ويواجه إنتر ميلان نظيره لاتسيو، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 22 يناير.

كأس السوبر الإيطالي
مواعيد المباريات – المصدر @saudiFF

السوبر الإيطالي بالسعودية

وتُعد هذه المرة الرابعة التي تستضيف السعودية منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي، حيث أُقيمت النسخة الأولى في جدة، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس على ميلان.

رونالدو يتوج بالسوبر الإيطالي في الجوهرة
جانب من تتويج يوفنتوس بالسوبر الإيطالي

وأُقيم السوبر الإيطالي بالرياض، ونجح لاتسيو في الفوز على يوفنتوس، كما استضافت السعودية النسخة الجديدة من البطولة، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر من التتويج باللقب بعد تجاوز عقبة ميلان.

كأس السوبر الإيطالي
كأس البطولة

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