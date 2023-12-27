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كم الحد الأعلى لعدد الشهادات الاحترافية المدعومة من هدف؟

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
كم الحد الأعلى لعدد الشهادات الاحترافية المدعومة من هدف؟
المواطن - فريق التحرير

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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الحد الأعلى لعدد الشهادات الاحترافية المدعومة من الصندوق.

وقال هدف عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، مساء اليوم الأربعاء: إن الحد الأقصى للحصول على دعم التكاليف من الصندوق شهادتان فقط.

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دعم هدف

ويقدم هدف عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في كافة الأنشطة والقطاعات والمهن؛ ومنها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم حضانات الأطفال (قرة)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، وبرنامج التوجيه والإرشاد المهني (سُبل)، ومبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل.

وفي هذا السياق، أكد الصندوق حرصه واستمراره في دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل، عبر فروعه ومراكزه المنتشرة حول المملكة، والبوابة الوطنية للعمل “طاقات“.

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