تغريم وكالة سيارات 50 ألف ريال لتأخرها في توفير قطع غيار كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟ مساند يجيب السديس لعلماء ومشايخ ومدرسي الحرم: دوركم محوري لإبراز القوة التأثيرية لرسالة الحرمين الوسطية التأمينات: يحق للوريث الجمع بين المعاش وراتب العمل بما لا يتجاوز 3 آلاف ريال رائد الآثار المصري: يكشف قصة تفرغ 40 مدرسًا للتنقيب وسر مدينة سعودية جمعت حضارات الأرض تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق بنجلاديشي قتل 3 أشخاص طعنًا بسكين ومقص ارتفاع أسعار النفط وبرميل برنت يقترب من 80 دولارًا مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله تنبيه من رياح نشطة وارتفاع الأمواج في محافظة فرسان 5 مبررات من وزير التعليم لـ “فك” ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية
كشف برنامج مساند عن عدد العمالة المنزلية المسموح باستقدامها للمواطن والمقيم بحسب الأنظمة والضوابط التي تحدد عملية الاستقدام.
وتلقى البرنامج عبر منصة إكس سؤالاً من مواطن متزوج ولديه عاملة منزلية واحدة ويريد استقدام عاملة أخرى وسائق خاص ويسأل عن العدد المسموح له به.
ورد البرنامج بالقول إنه يتم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية في حال توفر القدرة المالية بحسب ضوابط الاستقدام الخاصة بالمواطنين.
وأكد مساند أنه يشترط للحصول على تأشيرة الاستقدام الأولى وجود رصيد بنكي لا يقل عن 40 ألف ريال، ويرتفع عند إصدار التأشيرة الثانية إلى 60 ألف ريال مع راتب شهري لا يقل عن 7 آلاف ريال.
وفي حالة التأشيرة الثالثة يجب ألا يقل الراتب عن 25 ألف ريال مع رصيد مستند بنكي يصل إلى 200 ألف ريال، أما التأشيرة الرابعة فتتطلب ألا يقل راتب مقدم الطلب عن 35 ألف ريال ورصيد بنكي لا يقل عن 280 ألف ريال.
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.