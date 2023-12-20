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كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟ مساند يجيب

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟ مساند يجيب
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج مساند عن عدد العمالة المنزلية المسموح باستقدامها للمواطن والمقيم بحسب الأنظمة والضوابط التي تحدد عملية الاستقدام.

وتلقى البرنامج عبر منصة إكس سؤالاً من مواطن متزوج ولديه عاملة منزلية واحدة ويريد استقدام عاملة أخرى وسائق خاص ويسأل عن العدد المسموح له به.

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ورد البرنامج بالقول إنه يتم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية في حال توفر القدرة المالية بحسب ضوابط الاستقدام الخاصة بالمواطنين.

القدرة المالية والاستقدام

وأكد مساند أنه يشترط للحصول على تأشيرة الاستقدام الأولى وجود رصيد بنكي لا يقل عن 40 ألف ريال، ويرتفع عند إصدار التأشيرة الثانية إلى 60 ألف ريال مع راتب شهري لا يقل عن 7 آلاف ريال.

وفي حالة التأشيرة الثالثة يجب ألا يقل الراتب عن 25 ألف ريال مع رصيد مستند بنكي يصل إلى 200 ألف ريال، أما التأشيرة الرابعة فتتطلب ألا يقل راتب مقدم الطلب عن 35 ألف ريال ورصيد بنكي لا يقل عن 280 ألف ريال.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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