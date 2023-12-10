لحظة اندلاع حريق هائل في مطار بريستول البريطاني موجة رعب بسبب سلالة كورونا الجديدة المتفجرة كم عدد العمالة المنزلية المعفاة من رسوم المقابل المالي؟ موعد مباراة الهلال والتعاون والقناة الناقلة مصير هالاند من المشاركة بمونديال الأندية بعد مباراة لوتون تاون ضد مان سيتي دفع الإيجار سيكون عبر المنصة فقط اعتبارًا من الشهر القادم وليد عبدالله: علي البليهي أكثر لاعب يصنع مشاكل ووجود رونالدو غيّر النصر كثيرًا اتفاقية لتعزيز الأبحاث والبرامج التوعوية في أمراض الصوت والبلع مانشستر سيتي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في لوتون تاون تشيلسي يواصل السقوط بالخسارة أمام إيفرتون
تفاعلت منصة مساند مع استفسار بشأن كم العدد الإجمالي للعمالة المنزلية المعفاة من رسوم المقابل المالي.
وقالت مساند في تدوينة عبر منصة إكس، اليوم الأحد: إنه يتم تحصيل المقابل المالي للمكفولين الإضافيين من العمالة المنزلية (الأكثر من 4) الذين يتم استقدامهم بحيث يتم تحصيل المقابل المالي عند إصدار وتجديد الإقامة ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع أبشر– الجوازات.
وفي وقت سابق تلقت المنصة سؤالًا من متابع يستفسر فيه عن خطوات نقل كفالة سائق وردت عليه بالقول: إن النقل يتم من خلال ما يلي:
1- يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند، ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.