كم عدد العمالة المنزلية المعفاة من رسوم المقابل المالي؟

تفاعلت منصة مساند مع استفسار بشأن كم العدد الإجمالي للعمالة المنزلية المعفاة من رسوم المقابل المالي.

وقالت مساند في تدوينة عبر منصة إكس، اليوم الأحد: إنه يتم تحصيل المقابل المالي للمكفولين الإضافيين من العمالة المنزلية (الأكثر من 4) الذين يتم استقدامهم بحيث يتم تحصيل المقابل المالي عند إصدار وتجديد الإقامة ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع أبشر– الجوازات.

نقل الخدمات

وفي وقت سابق تلقت المنصة سؤالًا من متابع يستفسر فيه عن خطوات نقل كفالة سائق وردت عليه بالقول: إن النقل يتم من خلال ما يلي:

1- يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند، ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.

2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.