كم عدد فرص اختبار قدرات الورقي لطلاب الثانوية؟

ردت هيئة تقويم التعليم على استفسارات بشأن عدد فرص اختبار القدرات العامة الورقي الخاص بطلاب الثانوية.

وقالت الهيئة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: اختبار القدرات العامة خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، تتنوع في اختبارات ورقية ورقمية، علمًا بأن الحد الأعلى لدخول كلٍّ من الورقي والرقمي 4 فرص فقط.

اختبار القدرات العامة

ويهدف اختبار القدرات العامة إلى قياس المهارات التالية :