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كم عدد فرص اختبار قدرات الورقي لطلاب الثانوية؟

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
كم عدد فرص اختبار قدرات الورقي لطلاب الثانوية؟
المواطن - فريق التحرير

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ردت هيئة تقويم التعليم على استفسارات بشأن عدد فرص اختبار القدرات العامة الورقي الخاص بطلاب الثانوية.

وقالت الهيئة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: اختبار القدرات العامة خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، تتنوع في اختبارات ورقية ورقمية، علمًا بأن الحد الأعلى لدخول كلٍّ من الورقي والرقمي 4 فرص فقط.

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اختبار القدرات العامة

ويهدف اختبار القدرات العامة إلى قياس المهارات التالية :

  1. قياس الفهم والاستدلال.
  2. قياس القابلية للتعلم بصرف النظر عن البراعة في مجال معين.
  3. تنمية التعلم الذاتي للمختبرين بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.
  4. تمييز القدرة على إدراك العلاقات المنطقية والاستنتاج والقياس.
  5. قياس القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية.

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