كم عدد فرص اختبار قدرات الورقي لطلاب الثانوية؟

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ردت هيئة تقويم التعليم على استفسارات بشأن عدد فرص اختبار القدرات العامة الورقي الخاص بطلاب الثانوية.
وقالت الهيئة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: اختبار القدرات العامة خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، تتنوع في اختبارات ورقية ورقمية، علمًا بأن الحد الأعلى لدخول كلٍّ من الورقي والرقمي 4 فرص فقط.
ويهدف اختبار القدرات العامة إلى قياس المهارات التالية :