كهربا: سعيد بالعودة للعب على ملعب الجوهرة

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبدالمنعم كهربا، عن سعادته بالعودة للعب في السعودية مجددًا، متمنيًا تحقيق الفوز أمام الاتحاد غدًا.

مباراة الاتحاد ضد الأهلي

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الأهلي المصري، يوم غد الجمعة، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

كهربا يتمنى الفوز

وتحدث كهربا عن مواجهة الغد، قائلًا: “الأهلي ‏دائمًا ما يحترم كل الفرق التي تواجهه، ويقدر كل اللاعبين في صفوف الاتحاد، ولكن في نفس الوقت الأهلي لا يخشى ‏أحدًا، بل على العكس الأندية المنافسة هي التي تخشاه”.‏

وشدد كهربا خلال حديثه أمام وسائل الإعلام قبل انطلاق المران الختامي اليوم، على أن الأهلي قادر على تحقيق الفوز غدًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ والوصول إلى ‏نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏

وأبدى كهربا سعادته بالعودة مجددًا للعب على ملعب الجوهرة، بعد الفترة ‏التي قضاها مع الاتحاد، لافتًا إلى أنه يحظى بدعم كبير ‏من جماهير الأهلي؛ وفي نفس الوقت يلعب غدًا أمام الاتحاد والجماهير التي سبق أن دعمته ‏خلال مشواره الاحترافي، وهو أمر جيد بالنسبة إليه.‏