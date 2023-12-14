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قبل مباراة الاتحاد ضد الأهلي

كهربا: سعيد بالعودة للعب على ملعب الجوهرة

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
كهربا: سعيد بالعودة للعب على ملعب الجوهرة
المواطن - فريق التحرير

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أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبدالمنعم كهربا، عن سعادته بالعودة للعب في السعودية مجددًا، متمنيًا تحقيق الفوز أمام الاتحاد غدًا.

مباراة الاتحاد ضد الأهلي

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الأهلي المصري، يوم غد الجمعة، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

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لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

كهربا يتمنى الفوز

وتحدث كهربا عن مواجهة الغد، قائلًا: “الأهلي ‏دائمًا ما يحترم كل الفرق التي تواجهه، ويقدر كل اللاعبين في صفوف الاتحاد، ولكن في نفس الوقت الأهلي لا يخشى ‏أحدًا، بل على العكس الأندية المنافسة هي التي تخشاه”.‏

محمود عبدالمنعم كهربا
محمود عبدالمنعم – المصدر @AlAhly

وشدد كهربا خلال حديثه أمام وسائل الإعلام قبل انطلاق المران الختامي اليوم، على أن الأهلي قادر على تحقيق الفوز غدًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ والوصول إلى ‏نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏

وأبدى كهربا سعادته بالعودة مجددًا للعب على ملعب الجوهرة، بعد الفترة ‏التي قضاها مع الاتحاد، لافتًا إلى أنه يحظى بدعم كبير ‏من جماهير الأهلي؛ وفي نفس الوقت يلعب غدًا أمام الاتحاد والجماهير التي سبق أن دعمته ‏خلال مشواره الاحترافي، وهو أمر جيد بالنسبة إليه.‏

كهربا مع الاتحاد
محمود عبدالمنعم مع الاتحاد

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