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متمنيًا الذهاب بعيدًا بمونديال الأندية

كهربا: مواجهة الاتحاد صعبة وأعتز بفترتي معه

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٢ مساءً
كهربا: مواجهة الاتحاد صعبة وأعتز بفترتي معه
المواطن - فريق التحرير

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أعرب نجم النادي الأهلي المصري، محمود عبدالمنعم كهربا عن سعادته بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، مشددًا في الوقت ذاته على صعوبة مواجهة الاتحاد.

مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الأهلي المصري، يوم الجمعة المقبل، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

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لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

كهربا يؤكد صعوبة مباراة الاتحاد

وقال كهربا: “أشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة، وهو شرف لي بكل تأكيد، وهدفنا الوصول لأبعد نقطة في المونديال، وسنكافح ونبذل قصارى جهدنا من أجل المنافسة على اللقب”.

وواصل كهربا خلال تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي، قائلًا: “كرة القدم ليس فيها مستحيل، ولاعبو الفريق رجال ويرغبون في تحقيق إنجاز كبير لهم”.

محمود عبدالمنعم كهربا
محمود عبدالمنعم – المصدر @AlAhly

وتحدث النجم الأهلاوي عن المواجهة المقبلة لفريقه في مونديال الأندية، قائلًا: “فريق الاتحاد من أقوى الفرق العربية، ومواجهته صعبة، ولكن أتمنى أن نفوز في تلك المباراة”.

وأضاف: “أعتز بالفترة التي قضيتها مع اتحاد جدة على مدار عامين وحققت خلالها بطولتين مع الفريق، وجمهور الفريق كان يدعمني بقوة خلال فترة تواجدي معهم، وسعيد جدًا بمواجهته على ملعب الجوهرة”.

وسبق أن لعب كهربا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 على سبيل الإعارة، وظهر بشكل مميز مع العميد، وساهم في تتويجه بلقب كأس الملك.

كهربا مع الاتحاد
محمود عبدالمنعم مع الاتحاد

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