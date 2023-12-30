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في قائمة كأس آسيا 2023

كوبر عن استبعاد عمر السومة: أختار اللاعبين المفيدين!

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
كوبر عن استبعاد عمر السومة: أختار اللاعبين المفيدين!
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن سبب استبعاده لمهاجم العربي القطري، عمر السومة من قائمة منتخب سوريا الأول لكرة القدم في كأس آسيا.

كوبر يكشف سبب استبعاد عمر السومة

وتحدث كوبر خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، للإعلان عن قائمة منتخب سوريا لكأس آسيا، عن أسباب استبعاد عمر السومة، قائلًا: “أختار التشكيلة من اللاعبين الذين يفيدون المنتخب”.

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عمر السومة
السومة – المصدر @alarabi_club

وواصل هيكتور كوبر تصريحاته، قائلًا: “كل اللاعبين لدي سواسية، أتفهم أن الجمهور السوري يحب لاعبًا معينًا مثل عمر السومة وأتفهم أن يكون اللاعب غاضبًا وحزينًا”.

وكان عمر السومة قد أبدى حزنه الشديد لاستبعاده من قائمة منتخب سوريا الأول لكرة القدم، كما انتقد الأسلوب الدفاعي للأرجنتيني كوبر، مؤكدًا أنه يُركز في الحصص التدريبية على الناحية الدفاعية فقط.

عمر السومة
السومة مع المنتخب

قائمة منتخب سوريا

وجاءت قائمة منتخب سوريا، كالتالي؛ إبراهيم عالمة، طه موسى، مكسيم صراف، أحمد مدنية، أيهم أوسو، عمرو جنيات، مؤيد الخولي، خالد كردغلي، مؤيد العجان، ثائر كروما، عبد الرحمن ويس وعمرو الميداني.

وضمت أيضًا؛ إبراهيم هيسار، محمود الأسود، ألمار إبراهيم، خليل إلياس، إيزاكيل العم، فهد اليوسف، كامل حميشة، محمد عثمان، عمر خربين، عمار رمضان، محمد الحلاق، أنطونيو يعقوب، مارديك مارديكيان وبابلو صباغ.

قائمة منتخب سوريا
قائمة منتخب سوريا – المصدر Syrian FA

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