Icon

ياسين بونو يتألق في دوري روشن بـ4 أرقام مميزة Icon أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في ذمة الله Icon بالتفصيل.. خطوات ورابط تحديث بيانات حساب المواطن Icon 50 هدفًا لـ الهلال بدوري روشن هذا الموسم Icon كوكا كولا تسحب آلاف المنتجات من الأسواق الأمريكية بسبب مواد غريبة Icon الكشف عن سبب وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري Icon فيصل الغامدي يخطف الأنظار بكأس العالم للأندية 2023 Icon 3 أرقام تاريخية لـ حسين الشحات بمونديال الأندية Icon انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 213 ريالاً Icon رياح نشطة وأتربة مثارة وضباب على 5 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم
صحة وطب‎

كوكا كولا تسحب آلاف المنتجات من الأسواق الأمريكية بسبب مواد غريبة

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ مساءً
كوكا كولا تسحب آلاف المنتجات من الأسواق الأمريكية بسبب مواد غريبة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة كوكا كولا، سحب عشرات الآلاف من علب “الكولا الدايت”، و”سبرايت”، و”فانتا أورانج” بسبب مخاوف من تلوث بـ”مواد غريبة”.

وتم سحب ما يقارب 2000 صندوق، أي ما يعادل نحو 48 ألف علبة، تم بيعها في ألاباما وميسيسيبي وفلوريدا منذ بداية نوفمبر، بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

قد يهمّك أيضاً
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن 17 وظيفة بعدة تخصصات

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن 17 وظيفة بعدة تخصصات

نائب وزير الحج : سنضمن وصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب

نائب وزير الحج : سنضمن وصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب

سحب منتجات كوكاكولا من أمريكا

ويُظهر إشعار إدارة الغذاء والدواء أن عملية الاستدعاء بدأت في 6 نوفمبر بعد أن قامت شركة United Packers التي توزع المشروبات الغازية الشهيرة خارج ولاية ألاباما بإخطار الوكالة الحكومية بالمشكلة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن عملية الاستدعاء قد اكتملت الآن ولم تعد هناك علب متأثرة في السوق.

ولم يكن من الواضح على الفور ما هي “المواد الغريبة” في هذه المشروبات، على الرغم من أن شركة فحص الأغذية FlexXray قالت إن هذا يعني غالبا أن الملوثات هي واحدة من مادتين: مادة من الميدان، مثل الحجارة أو المعادن أو الحشرات، أو مادة من عملية المعالجة، مثل البلاستيك أو الزجاج أو العظام أو رقائق الطلاء أو الصدأ.

الاستدعاء من الدرجة الثانية

وصنفت إدارة الغذاء والدواء هذا الاستدعاء على أنه من الدرجة الثانية، ما يشير إلى أن المنتج الملوث “قد يسبب عواقب صحية ضارة مؤقتة أو يمكن عكسها طبيا أو حيث يكون احتمال حدوث عواقب صحية ضارة خطيرة بعيدا”، وفقا لموقع إدارة الغذاء والدواء على الويب.

ولم تكشف الوكالة عن أي تفاصيل أخرى حول نوع الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه “المواد الغريبة” الغامضة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد صرف المستحقات
السعودية اليوم

التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد...

السعودية اليوم
غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا
السعودية اليوم

غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا

السعودية اليوم
تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران
المجتمع

تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا...

المجتمع
الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في...

السعودية اليوم
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار العريش
السعودية اليوم

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار...

السعودية اليوم
صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين دور العرض العالمية
الأزياء والموضة‎

صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين...

الأزياء والموضة‎
5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني
السعودية اليوم

5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه