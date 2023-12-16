كوكا كولا تسحب آلاف المنتجات من الأسواق الأمريكية بسبب مواد غريبة

أعلنت شركة كوكا كولا، سحب عشرات الآلاف من علب “الكولا الدايت”، و”سبرايت”، و”فانتا أورانج” بسبب مخاوف من تلوث بـ”مواد غريبة”.

وتم سحب ما يقارب 2000 صندوق، أي ما يعادل نحو 48 ألف علبة، تم بيعها في ألاباما وميسيسيبي وفلوريدا منذ بداية نوفمبر، بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

سحب منتجات كوكاكولا من أمريكا

ويُظهر إشعار إدارة الغذاء والدواء أن عملية الاستدعاء بدأت في 6 نوفمبر بعد أن قامت شركة United Packers التي توزع المشروبات الغازية الشهيرة خارج ولاية ألاباما بإخطار الوكالة الحكومية بالمشكلة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن عملية الاستدعاء قد اكتملت الآن ولم تعد هناك علب متأثرة في السوق.

ولم يكن من الواضح على الفور ما هي “المواد الغريبة” في هذه المشروبات، على الرغم من أن شركة فحص الأغذية FlexXray قالت إن هذا يعني غالبا أن الملوثات هي واحدة من مادتين: مادة من الميدان، مثل الحجارة أو المعادن أو الحشرات، أو مادة من عملية المعالجة، مثل البلاستيك أو الزجاج أو العظام أو رقائق الطلاء أو الصدأ.

الاستدعاء من الدرجة الثانية

وصنفت إدارة الغذاء والدواء هذا الاستدعاء على أنه من الدرجة الثانية، ما يشير إلى أن المنتج الملوث “قد يسبب عواقب صحية ضارة مؤقتة أو يمكن عكسها طبيا أو حيث يكون احتمال حدوث عواقب صحية ضارة خطيرة بعيدا”، وفقا لموقع إدارة الغذاء والدواء على الويب.

ولم تكشف الوكالة عن أي تفاصيل أخرى حول نوع الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه “المواد الغريبة” الغامضة.