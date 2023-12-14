كولر: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والاتحاد لديه الأفضلية

أكد المدير الفني للأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يضم العديد من النجوم، متمنيًا الظهور بشكل مميز غدًا.

مباراة الاتحاد ضد الأهلي

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الأهلي المصري، يوم غد الجمعة، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

كولر يعلق على مباراة الغد

وشدد كولر خلال تصريحاته قبل مران الأهلي اليوم، على أن شاهد لقاء الاتحاد أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية 2023، مشيرًا إلى أنه فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين للغاية.

وأضاف كولر: “أعلم أن فريق اتحاد جدة السعودي لديه العديد من النجوم، لكني واثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى ممتع، والوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية”.

وتابع: “اللاعبون الأجانب لا يحسمون المباريات مطلقًا، لكن جودة اللاعب بعيدًا عن اسمه أو جنسيته هي الأهم بالنسبة لأي فريق، الاتحاد بالفعل يضم أسماء جيدة، لكن قوة الأداء في الملعب ستكون عاملًا حاسمًا لتلك المباراة، ومن جانبنا سنحاول تقديم أقصى ما لدينا من أجل الفوز”.

وواصل كولر: “لا توجد نسبة فوز لأي فريق من الفريقين، بالتأكيد الاتحاد لديه أفضلية لأنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، لكن الجماهير لن تنزل لخوض المباراة مع اللاعبين على أرضية المستطيل الأخضر”.

واختتم كولر تصريحاته قائلًا: “الأهلي لديه محترفون لا يتأثرون مطلقًا بالحضور الجماهيري سواء كان كثيفًا أو قليلًا، والأهم بالنسبة لنا أن نلعب بشكل طبيعي ونقدم مستوانا المميز في الملعب، بغض النظر عن أي عوامل خارجية سواء الجمهور أو الملعب”.