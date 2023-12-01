كولومبي يُدير ديربي الهلال والنصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن طاقم تحكيم ديربي الرياض بين الهلال والنصر.

كولومبي يقود الديربي

وأسندت اللجنة مهمة إدارة ديربي الرياض لطاقم تحكيم كولومبي بقيادة ويلمار رولدان، ويُساعده أليكساندر غوزمان وديونيسيو رويز.

وسيكون شكري الحنفوش حكمًا رابعًا في ديربي الهلال والنصر اليوم، وليوناردو موسكيرا حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده ألكسندر ليون.

وسينطلق ديربي الهلال والنصر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والنصر

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الهلال، بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، برونو نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلغادو وألكسندر ميتروفيتش.

ويتوقع أن يبدأ النصر بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، إيمريك لابورت، لاجامي “آل فتيل”، سلطان الغنام، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، سيكو فوفانا، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.