كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار كريستيانو رونالدو عن ميسي

أعلن النجم البلجيكي كيفن دي بروين، نجم الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه يفضل اللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر عن اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وقال دي بروين في تصريحات لـ موقع Sport Bible : “سأختار اللعب بجوار رونالدو لأنه مهاجم وبحاجة لصانع ألعاب، أنا صانع ألعاب، وليونيل ميسي مثلي صانع ألعاب، لذلك سأختار النجم البرتغالي بلا شك”.

ويغيب دي بروين حاليًّا عن مباريات مانشستر سيتي كما لن يتواجد في بطولة كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

رونالدو ينضم للنصر في يناير

يذكر أن النجم البرتغالي كان انضم للنصر في يناير 2023 كصفقة انتقال حر قادمًا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.