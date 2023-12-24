الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال يتفوق على النصر بفارق 48 نقطة كيفية تأمين محادثات واتساب ويب بكلمة مرور الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن المُحليات الخالية من السكر 9 معايير رد بها المسند على قرار التعليم بتعليق الدراسة بسبب الظواهر الجوية الوحدة يتفوق على الرياض بهدف في الشوط الأول جماهير الهلال تهاجم محمد الدعيع بعد تصريحاته عن الاتحاد .. ماذا حدث ؟! سلمان الفرج يعرض نفسه على النصر .. التفاصيل كاملة 6 أسماء لأبرز العناصر الغائبة عن نادي الاتحاد بسبب الإصابة أمسية شعرية رباعية مميزة في الدرعية بعدسة “المواطن” ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة وولفرهامبتون ضد تشيلسي
يحتوي تطبيق واتساب ويب على ميزة قفل الشاشة (Screen Lock) التي تتيح للمستخدمين حماية محادثاتهم بكلمة مرور عند فتح التطبيق في حواسيبهم، وتُعدّ هذه الميزة مفيدة بنحو خاص إذا كنت تشارك حاسوبك مع أشخاص آخرين. وفي حال تفعيل ميزة قفل الشاشة لن تُعرض إشعارات واتساب ويب في الحاسوب، مما يعزز الخصوصية بدرجة كبيرة.
وإذا كنت تستخدم تطبيق واتساب ويب في حاسوبك الشخصي ولا يستطيع الآخرون الوصول إلى حاسوبك، فلا داعي لتعيين كلمة مرور خاصة بتطبيق WhatsApp Web. ومع ذلك إذا كنت تشارك حاسوبك المحمول مع أشخاص آخرين، فعليك تفعيل مزية قفل الشاشة وإنشاء كلمة مرور خاصة بواتساب ويب لحماية خصوصية محادثاتك.
ويمكن لتأمين محادثاتك في واتساب ويب بكلمة مرور، اتبع الخطوات التالية:
يمكنك أيضًا قفل الشاشة يدويًّا في أي وقت تريده. وللقيام بذلك، انقر فوق الزر الثلاثي النقاط في الزاوية اليمنى العلوية من قائمة الدردشة، ثم اختر (شاشة القفل) Lock Screen.
ويمكن لإيقاف تشغيل مزية قفل الشاشة في واتساب ويب، اتبع الخطوات التالية: