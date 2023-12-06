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وثَّقت عدسات الكاميرا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يبكي في الاجتماع الوطني الخامس للأمهات في بيونغ يانغ.
ومعروف عن الزعيم الكوري الشمالي “كيم” شخصيته الصلبة، وطبع أسلوبه الدكتاتوري.
وطالَب كيم جونغ أون خلال الاجتماع الوطني الأمهات الكوريات الشماليات بزيادة الإنجاب، فيما تساءل البعض عن السبب الذي جعل كيم يتأثر لهذه الدرجة، وفقًا لـ”العربية نت”.
وتفاعل الحضور مع خطاب كيم لدرجة أن كثيرًا من الحاضرات أجهشن بالبكاء أيضًا.