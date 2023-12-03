Icon

تعليق تداول سهم “دور للضيافة” تمهيدًا لإلغاء إدراجها من السوق Icon 4 نصائح لحل مشكلة تعطل محرك السيارة في الشتاء Icon اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال الفلبين العنيف Icon أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير Icon واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الدردشات المهمة Icon سفارة السعودية في الفلبين لجميع المواطنين: احذروا الهزّات الارتدادية Icon أسمنت الجوف: دعوى ضد مسؤولين سابقين بعد خسارة 136 مليون ريال Icon حساب المواطن: التسجيل في ساند لا يؤثر على الدعم بشرط Icon اليوم.. المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة و3 خطوات للاشتراك Icon كلية علوم الطيران تعلن بدء التسجيل بالمسارين العسكري والمدني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتعزيز جودة الصيانة والمحافظة على البنية التحتية للطرق

لأول مرة بالمنطقة.. استخدام جهاز يقيس الدهانات الأرضية في السعودية

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ مساءً
لأول مرة بالمنطقة.. استخدام جهاز يقيس الدهانات الأرضية في السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأت الهيئة العامة للطرق باستخدام جهاز يقيس الدهانات الأرضية كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار جهودها لتعزيز جودة الصيانة والمحافظة على البنية التحتية للطرق.

ويُعد الجهاز إضافةً هامة في مجال صيانة الطرق، حيث يوفر مزايا فريدة تسهم في تحسين عمليات القياس واتخاذ القرارات المناسبة؛ حيث يتميز الجهاز بكاميرا عالية الدقة تقوم بتصوير أثناء عملية القياس، مما يتيح رؤية واضحة لحالة الدهانات الأرضية، بالإضافة إلى وجود جهاز (GPS) لتحديد المواقع بدقة، مما يسهل تحديد موقع كل نقطة تم قياسها على الخريطة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة في بوبا العربية

وظائف إدارية شاغرة في بوبا العربية

رونالدو: سعيد بالتأهل والوصول لـ20 مباراة دون هزيمة

رونالدو: سعيد بالتأهل والوصول لـ20 مباراة دون هزيمة

كفاءة وسرعة عالية

كما يعمل الجهاز بسرعة تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة، حيث يمكن قياس الدهانات الأرضية بكفاءة وسرعة عالية، كما يقوم الجهاز بقياس قوة عاكسية الدهانات الأرضية، ويوفر قاعدة بيانات شاملة لنتائج القياس.

ومن المميزات التي يتميز بها الجهاز أيضًا هو مستوى الأمان العالي الذي يوفره دون تعريض العاملين للخطر، بالإضافة إلى تحديد مدى مطابقة الدهانات الأرضية للمواصفات المطلوبة، مما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة لعمليات الصيانة وتحسين جودتها، كما سيعمل هذا الجهاز على تحسين كفاءة عمليات الصيانة وتقليل التكاليف وتجديد الدهانات الأرضية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق والتي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع
آخر الاخبار

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع

آخر الاخبار
مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم
آخر الاخبار

مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم

آخر الاخبار
البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم
السعودية اليوم

البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم

السعودية اليوم
لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها
الرياضة

لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ...

الرياضة
أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير
السعودية اليوم

أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في...

السعودية اليوم
في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو على مستودعات الشركات بجدة
أخبار أمنية

في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو...

أخبار أمنية
التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد تشيلسي
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد...

الرياضة
أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك
صحة وطب‎

أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك

صحة وطب‎

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه