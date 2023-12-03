لأول مرة بالمنطقة.. استخدام جهاز يقيس الدهانات الأرضية في السعودية

بدأت الهيئة العامة للطرق باستخدام جهاز يقيس الدهانات الأرضية كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار جهودها لتعزيز جودة الصيانة والمحافظة على البنية التحتية للطرق.

ويُعد الجهاز إضافةً هامة في مجال صيانة الطرق، حيث يوفر مزايا فريدة تسهم في تحسين عمليات القياس واتخاذ القرارات المناسبة؛ حيث يتميز الجهاز بكاميرا عالية الدقة تقوم بتصوير أثناء عملية القياس، مما يتيح رؤية واضحة لحالة الدهانات الأرضية، بالإضافة إلى وجود جهاز (GPS) لتحديد المواقع بدقة، مما يسهل تحديد موقع كل نقطة تم قياسها على الخريطة.

كفاءة وسرعة عالية

كما يعمل الجهاز بسرعة تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة، حيث يمكن قياس الدهانات الأرضية بكفاءة وسرعة عالية، كما يقوم الجهاز بقياس قوة عاكسية الدهانات الأرضية، ويوفر قاعدة بيانات شاملة لنتائج القياس.

ومن المميزات التي يتميز بها الجهاز أيضًا هو مستوى الأمان العالي الذي يوفره دون تعريض العاملين للخطر، بالإضافة إلى تحديد مدى مطابقة الدهانات الأرضية للمواصفات المطلوبة، مما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة لعمليات الصيانة وتحسين جودتها، كما سيعمل هذا الجهاز على تحسين كفاءة عمليات الصيانة وتقليل التكاليف وتجديد الدهانات الأرضية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق والتي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية.