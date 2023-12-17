لأول مرة.. فرصتان لاختبار رخصتي التعليم العام والتخصصي

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن إتاحة فرصتين لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، وفرصتين لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي)، خلال عام 2024.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي أن الفرصة الأولى ستكون لكلا الاختبارين في الربع الأول من عام 2024، أما الفرصة الثانية لكليهما؛ فستكون في الربع الرابع من العام نفسه.
هذا ويعد اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية أحد متطلبات العمل في مهنة التعليم، والحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.
ويجب اجتياز اختبارات الرخصة التي بُنِيت لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين كالتالي:
– الأول الاختبار التربوي العام
– الثاني الاختبار التخصصي.