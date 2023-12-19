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مؤكدًا أنه يستحق التقدير

لابورتا: ميسي الأفضل بالتاريخ وسنُكرمه في برشلونة

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
لابورتا: ميسي الأفضل بالتاريخ وسنُكرمه في برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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شدد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، على أن نجم إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي يستحق التقدير والتكريم في البارشا، مؤكدًا أنه أفضل لاعب في التاريخ.

لابورتا يؤكد تكريم ليونيل

وقال لابورتا، في مقابلة مع الوكالة الإسبانية: “منفتحون على القيام بذلك حينما يريدون. ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، ولأننا نحترمه ومعجبون به، فهو بالطبع يستحق التقدير في برشلونة”.

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ولفت لابورتا إلى أنه كان هناك حديث عن تكريم ميسي، عندما أثيرت الصيف الماضي إمكانية عودته إلى برشلونة، ولكن عندما لم يحدث ذلك “سقط الأمر قليلًا في غياهب النسيان”.

ميسي مع إنتر ميامي
ليونيل يحمل الكرة الذهبية – المصدر @InterMiamiCF

وتابع: “في النهاية، لم يحدث ذلك، لأن ما قاله لنا كان منطقيًا تمامًا، بسبب الضغط الذي تعرض له في باريس، فضل الذهاب إلى إنتر ميامي، لأن ذلك سيمنحه بعض الاستقرار”.. إن قرار نحترمه”.

واعتبر لابورتا التكريم أمرًا حتميًا، رغم أنه لم يتمكن من تحديد موعدًا، وقال: “لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث عندما نعود إلى سبوتيفاي كامب نو في أواخر عام 2024 أو عندما سيتم الانتهاء من بناء الملعب بالكامل بحلول يوليو/تموز 2026”.

وأضاف: “سيكون هناك وقت للحديث عن ذلك”، ولكنه استبعد أن يلعب ميسي مرة أخرى مباراة رسمية مع برشلونة على سبيل الإعارة من إنتر ميامي، وقال: “تنتشر أخبار من جميع الأنواع، لكنني أعتقد أن هذا غير مسموح به حتى من جانب فيفا”.

ليونيل ميسي
ليونيل يحمل الكرة الذهبية – المصدر @InterMiamiCF

ميسي مع برشلونة

وحقق ميسي أرقامًا قياسية في تاريخ برشلونة، حيث إنه صاحب أكبر عدد من المباريات 778، وأحرز أكبر عدد من الأهداف برصيد 672 هدفًا، كما صنع أكبر عدد من الأهداف “305”، وتوج بأكبر عدد من البطولات برصيد 35 لقبًا.

ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق
ليونيل مع برشلونة

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