لابورت يرفض عرض الريال ويتمسك بالنصر

رفض النجم الإسباني إيميريك لابورت، الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من أجل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

لابورت متمسك بالاستمرار

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تعرض ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، إيدير ميليتاو وديفيد ألابا لإصابة طويلة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الأحد: “إيميريك لابورت من الأسماء التي برزت على الساحة كصفقة محتملة لريال مدريد في الشتاء”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن لابورت أبدى سعادته في النصر؛ ولن يغادر صفوفه، كما أن مسؤولي العالمي لا يريدون الاستغناء عنه في الوقت الحالي.

وأضافت: “النصر استثمر 25 مليون يورو في الصيف الماضي لضم المدافع الإسباني، من أجل المنافسة على لقبي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، ويريد الحفاظ على هذه الخطة”.

وجاء في ختام التقرير: “لابورت يشعر بالسعادة في السعودية، ويحصل على 15 مليون يورو سنويًا، وهو رقم لن يقدر ريال مدريد على معادلته، حتى لو انتقل اللاعب إلى المرينغي على سبيل الإعارة”.

النصر يستعد لمواجهة الاتحاد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.