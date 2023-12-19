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لاعبان يغادران النصر في حال قدوم محمد الشناوي

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٨ مساءً
لاعبان يغادران النصر في حال قدوم محمد الشناوي
المواطن - محمد سمعه

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يفكر نادي النصر في التعاقد مع الحارس المصري محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري ومنتخب مصر في يناير المقبل.

أداء مميز من محمد الشناوي

وقدم الشناوي أداءً مميزًا في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في جدة مع النادي الأهلي.

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التقارير الإعلامية السعودية كشفت أن النصر سيجدد طلبه من الأهلي المصري لضم الشناوي في يناير المقبل.

الأهلي المصري

ويرغب النصر في التخلص من الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا بسبب إصابته والتخلص من الحارس وليد عبدالله الذي لا يشارك بصورة منتظمة مع الفريق مع إفراغ مكان في القائمة لضم حارس.

وكان النادي الأهلي رفض في صيف 2023 التفريط في الشناوي بسبب الاحتياج له داخل القلعة الحمراء.

دايفيد أوسبينا حارس مرمى النصر
دايفيد أوسبينا

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية عصر يوم الجمعة المقبلة.

وليد عبدالله
وليد وأوسبينا – المصدر @AlNassrFC

 

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