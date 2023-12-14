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ضمن منافسات الجولة الـ17

لا أهداف بين أبها والحزم بالشوط الأول

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
لا أهداف بين أبها والحزم بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها والحزم، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

تعادل أبها والحزم

وبدأت مباراة أبها والحزم المقامة على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك مبكرًا، ولكن دون جدوى.

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أبها ضد الحزم
جانب من المباراة – المصدر @SPL

وواصل الفريقان الضغط، أملًا في تسجيل هدف، ولكن ظهر الدفاع بشكل مميز وأبعد العديد من الفرق، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة أبها والحزم.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، الشوط الثاني بشكل ضاغط، واستغلال عاملي الأرض والجمهور لهز الشباك، فيما يسعى الحزم للظهور بشكل أفضل، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

أبها والحزم
جانب من المباراة – المصدر @SPL

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ17 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الفريق الضيف الذي يتواجد في المركز الأخير.

نادي الحزم
لاعبو الفريق – المصدر @alhazem_fc

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