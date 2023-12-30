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ضمن منافسات الجولة الـ19

لا أهداف بين الفتح والأخدود في الشوط الأول

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
لا أهداف بين الفتح والأخدود في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح والأخدود، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

تعادل الفتح والأخدود

وبدأت مباراة الفتح والأخدود المقامة على ملعب نادي الفتح في الأحساء بشكل سريع، وكاد النموذجي أن يفض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق برأسية، إلا أن القائم تصدى للكرة.

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الفتح ضد الأخدود
جانب من المباراة – المصدر @SPL

واستمرت المحاولات لهز الشباك، وسط أفضلية للاعبي النموذجي، فيما ظهر الفريق الضيف بشكل منظم دفاعيًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتعادل الفتح والأخدود سلبيًا.

الفتح والأخدود
جانب من المباراة – المصدر @SPL

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تحقيق الفوز، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يأمل الأخدود خطف الثلاث نقاط أو تحقيق نتيجة إيجابية.

الفتح والأخدود
جانب من المباراة – المصدر @SPL

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الأخدود في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.

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