لا أهداف بين الفتح والأخدود في الشوط الأول أول سيدة أعمال تصل ثروتها إلى 100 مليار دولار تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في عسير لقطات توثق الأمطار الديمية على حفر الباطن مودريتش يثير الجدل بشأن مستقبله مع المرينغي أهالي الشمالية يستمتعون بمشاهدة جريان وادي المرا الشيخ السديس لزوار المسجد النبوي: لا تنشغلوا بالجوال واستثمروا أوقاتكم بالذكر تشيلسي يهزم لوتون تاون بشق الأنفس غداً.. فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية رونالدو منهم .. 3 أزمات وترت علاقة كريم بنزيما بجماهير الاتحاد
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح والأخدود، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.
وبدأت مباراة الفتح والأخدود المقامة على ملعب نادي الفتح في الأحساء بشكل سريع، وكاد النموذجي أن يفض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق برأسية، إلا أن القائم تصدى للكرة.
واستمرت المحاولات لهز الشباك، وسط أفضلية للاعبي النموذجي، فيما ظهر الفريق الضيف بشكل منظم دفاعيًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتعادل الفتح والأخدود سلبيًا.
ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تحقيق الفوز، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يأمل الأخدود خطف الثلاث نقاط أو تحقيق نتيجة إيجابية.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الأخدود في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.