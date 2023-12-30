لا أهداف بين الفتح والأخدود في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح والأخدود، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

تعادل الفتح والأخدود

وبدأت مباراة الفتح والأخدود المقامة على ملعب نادي الفتح في الأحساء بشكل سريع، وكاد النموذجي أن يفض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق برأسية، إلا أن القائم تصدى للكرة.

واستمرت المحاولات لهز الشباك، وسط أفضلية للاعبي النموذجي، فيما ظهر الفريق الضيف بشكل منظم دفاعيًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتعادل الفتح والأخدود سلبيًا.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تحقيق الفوز، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يأمل الأخدود خطف الثلاث نقاط أو تحقيق نتيجة إيجابية.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الأخدود في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.