لا أهداف في الشوط الأول بين الأهلي والرائد

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والرائد بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي والرائد

ودخل الأهلي الشوط الأول ضاغطًا بكل قوته الهجومية، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وسنحت فرصة للإيفواري فرانك كيسيه لإحراز الهدف الأول للأهلي بالدقيقة الـ31 ولكن دون جدوى، كذلك أهدر المغربي كريم البركاوي فرصة إحراز الهدف الأول لنادي الرائد بالدقيقة الـ35.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والرائد بدون أهداف في مباراة مقامة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

نتائج مباريات الخميس والجمعة

وكانت مباريات الجولة الـ16 من دوري روشن، انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بفوز الحزم على الفتح بثنائية دون رد، وفوز ضمك على الاتحاد بثلاثية لهدف، وتعادل الشباب مع الاتفاق بدون أهداف.

وانتهت مباريات أمس، في الجولة الـ16 بفوز الهلال على الطائي بنتيجة 2- 1، وفوز التعاون على الفيحاء برباعية مقابل هدف، وفوز الخليج على أبها بثلاثية لهدف، وفوز النصر على الرياض برباعية لهدف.

وقبل مباراتي اليوم، جاء ترتيب دوري روشن كالتالي: “الهلال في المركز الأول برصيد 44 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 37 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 31 نقطة، الأهلي رابعًا برصيد 30 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 28 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 24 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 24 نقطة”.

وفي المركز الثامن يتواجد نادي الاتفاق برصيد 24 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 19 نقطة، الوحدة عاشرًا برصيد 19 نقطة.

الشباب يتواجد في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، الطائي في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ13، الرياض في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، الأخدود في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، أبها في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة، الرائد في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 11 نقطة.