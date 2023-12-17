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في الدوري الإنجليزي

لا أهداف في قمة ليفربول ضد مان يونايتد

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
لا أهداف في قمة ليفربول ضد مان يونايتد
المواطن - محمد سمعه

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حسم التعادل السلبي، مباراة ليفربول ضد مان يونايتد- قبل قليل- في الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليفربول ضد مان يونايتد

ولم ينجح أي من الفريقين خلال الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد مان يونايتد في إحراز أي أهداف، وذلك في ظل الأداء الدفاعي القوي من قبل الفريقين.

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واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ليفربول ضد مان يونايتد

تشكيل الفريقين

وأصبح رصيد ليفربول بعد التعادل 38 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد مانشستر يونايتد 28 نقطة في المركز السابع.

وقبل المباراة، جاء تشكيل ليفربول صاحب الأرض مكونًا من: “أليسون بيكر، إيندو، فان دايك، كوناتي، دياز، سوبوسلاي، نونيز، صلاح، تسيميكاس، أرنولد، جرافينبيرك”.

أما تشكيل مانشستر يونايتد فجاء مكونًا من: ”أونانا، سفيان أمرابط، هويلاند، جاراناتشو، فاران، دالوت، أنتوني، شو، إيفانز، ماينو، مكتوميناي”.

ليفربول ضد مان يونايتد

وكانت مباريات الجولة الـ 17 انطلقت بداية من أول أمس، بفوز توتنهام هوتسبير على نوتنغهام فورست بثنائية دون رد، بينما في مباريات أمس، فاز تشيلسي على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، وتعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس بنتيجة 2- 2، وفاز نيوكاسل يونايتد على فولهام بثلاثية دون رد بينما تم إيقاف مباراة بورنموث ولوتون تاون، وفاز إيفرتون على بيرنلي بثنائية دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز آرسنال على برايتون بثنائية دون رد، وفاز وست هام يونايتد على وولفرهامبتون بثلاثية دون رد، وفاز أستون فيلا على برينتفورد بثنائية لهدف، وتعادل ليفربول بدون أهداف مع مانشستر يونايتد.

ليفربول ضد مان يونايتد

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