لا أهداف في قمة ليفربول ضد مان يونايتد

حسم التعادل السلبي، مباراة ليفربول ضد مان يونايتد- قبل قليل- في الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليفربول ضد مان يونايتد

ولم ينجح أي من الفريقين خلال الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد مان يونايتد في إحراز أي أهداف، وذلك في ظل الأداء الدفاعي القوي من قبل الفريقين.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشكيل الفريقين

وأصبح رصيد ليفربول بعد التعادل 38 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد مانشستر يونايتد 28 نقطة في المركز السابع.

وقبل المباراة، جاء تشكيل ليفربول صاحب الأرض مكونًا من: “أليسون بيكر، إيندو، فان دايك، كوناتي، دياز، سوبوسلاي، نونيز، صلاح، تسيميكاس، أرنولد، جرافينبيرك”.

أما تشكيل مانشستر يونايتد فجاء مكونًا من: ”أونانا، سفيان أمرابط، هويلاند، جاراناتشو، فاران، دالوت، أنتوني، شو، إيفانز، ماينو، مكتوميناي”.

وكانت مباريات الجولة الـ 17 انطلقت بداية من أول أمس، بفوز توتنهام هوتسبير على نوتنغهام فورست بثنائية دون رد، بينما في مباريات أمس، فاز تشيلسي على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، وتعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس بنتيجة 2- 2، وفاز نيوكاسل يونايتد على فولهام بثلاثية دون رد بينما تم إيقاف مباراة بورنموث ولوتون تاون، وفاز إيفرتون على بيرنلي بثنائية دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز آرسنال على برايتون بثنائية دون رد، وفاز وست هام يونايتد على وولفرهامبتون بثلاثية دون رد، وفاز أستون فيلا على برينتفورد بثنائية لهدف، وتعادل ليفربول بدون أهداف مع مانشستر يونايتد.