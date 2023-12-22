لا إصابات بين المواطنين السعوديين بحادث إطلاق النار في براغ

خطيب المسجد الحرام: ستر العبد عيب أخيه من أعظم علامات الصلاح حساب المواطن : الإفصاح يشمل الراتب شاملًا البدلات والعلاوات تفوق أبطال آسيا ضد الأفارقة بكأس العالم للأندية كريستيانو رونالدو يسعى لفض شراكته مع ميتروفيتش إحباط تهريب 117 ألف حبة كبتاجون و6 كجم من الشبو الأندية الأوروبية ترفض السوبر ليج! قياس: دخول اختبار القدرات بالهوية الوطنية أو جواز السفر أو الرخصة هل يعود عبدالله المعيوف للأخضر بعد إصابة العويس؟ موسكو: قد نقطع علاقاتنا مع أمريكا إذا صادرت الأصول الروسية ضمك دون هزيمة للمباراة الـ8 تواليًا
أكدت السفارة السعودية في التشيك سلامة المواطنين السعوديين من حادث إطلاق النار في العاصمة التشيكية براغ.
وقالت السفارة في بيان لها إنه إشارةً لحادث إطلاق النار الذي وقع في براغ عاصمة جمهورية التشيك والذي تسبّب بوقوع عددٍ من الضحايا والمصابين، تفيد السفارة أنه وبالتواصل مع الجهات المعنية فقد تبيّن عدم وجود مواطنين سعوديين في منطقة الحادث.
وكانت الشرطة التشيكية أعلنت أمس أن أكثر من 15 شخصًا قتلوا، في حادث إطلاق النار في جامعة تشارلز في براغ.
وقال قائد الشرطة مارتن فوندراسيك للصحفيين إن “أكثر من 15 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 24 على الأقل”، بينما أكد وزير الداخلية فيت راكوشان “عدم وجود مؤشر على أن هذه الجريمة مرتبطة بالإرهاب العالمي”.
وأوضحت الشرطة عبر منصة “إكس”: “تم القضاء على المسلح، ويجري حاليًا إخلاء المبنى وهناك عشرات القتلى والجرحى في مكان الحادث”.
وكان طالب مسلح في كلية الآداب بجامعة تشارلز الواقعة وسط براغ، يبلغ من العمر 24 عامًا قتل والده عمدًا ثم فتح النار بشكل عشوائي على العديد من الطلاب والطالبات المتواجدين بالقرب منه.
ونقلاً عن النتائج الأولية، قال رئيس الشرطة إن “المشتبه به استلهم أفكاره من حوادث مماثلة وقعت في الخارج، ولم يكن على صلة بأي منظمة إرهابية”.
وأكد أنه تم العثور على جثة المسلح في كلية الآداب بالجامعة، مضيفًا أنه “انتحر بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة”.