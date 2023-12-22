لا إصابات بين المواطنين السعوديين بحادث إطلاق النار في براغ

أكدت السفارة السعودية في التشيك سلامة المواطنين السعوديين من حادث إطلاق النار في العاصمة التشيكية براغ.

وقالت السفارة في بيان لها إنه إشارةً لحادث إطلاق النار الذي وقع في براغ عاصمة جمهورية التشيك والذي تسبّب بوقوع عددٍ من الضحايا والمصابين، تفيد السفارة أنه وبالتواصل مع الجهات المعنية فقد تبيّن عدم وجود مواطنين سعوديين في منطقة الحادث.

حادث براغ

وكانت الشرطة التشيكية أعلنت أمس أن أكثر من 15 شخصًا قتلوا، في حادث إطلاق النار في جامعة تشارلز في براغ.

وقال قائد الشرطة مارتن فوندراسيك للصحفيين إن “أكثر من 15 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 24 على الأقل”، بينما أكد وزير الداخلية فيت راكوشان “عدم وجود مؤشر على أن هذه الجريمة مرتبطة بالإرهاب العالمي”.

وأوضحت الشرطة عبر منصة “إكس”: “تم القضاء على المسلح، ويجري حاليًا إخلاء المبنى وهناك عشرات القتلى والجرحى في مكان الحادث”.

تفاصيل مأساوية

وكان طالب مسلح في كلية الآداب بجامعة تشارلز الواقعة وسط براغ، يبلغ من العمر 24 عامًا قتل والده عمدًا ثم فتح النار بشكل عشوائي على العديد من الطلاب والطالبات المتواجدين بالقرب منه.

ونقلاً عن النتائج الأولية، قال رئيس الشرطة إن “المشتبه به استلهم أفكاره من حوادث مماثلة وقعت في الخارج، ولم يكن على صلة بأي منظمة إرهابية”.

وأكد أنه تم العثور على جثة المسلح في كلية الآداب بالجامعة، مضيفًا أنه “انتحر بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة”.