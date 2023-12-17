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لا تتناولوا الطعام بعد التاسعة مساء

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
لا تتناولوا الطعام بعد التاسعة مساء
المواطن - فريق التحرير

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حذرت دراسة أجريت في جامعة السوربون الفرنسية من خطورة تناول العشاء بعد الساعة 9 مساءً.

دراسة كبرى

وأثبتت الدراسة التي أجريت على أكثر من 100 ألف شخص في فرنسا، أن من يتناولون وجبة العشاء بعد التاسعة مساءً، يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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واتضح أن الأشخاص الذين تناولوا العشاء بعد الساعة 9 مساءً، أكثر عرضة بنسبة 28% للإصابة بالسكتة الدماغية، مقارنة بمن تناولوه قبل الساعة الـ 8، بحسب “ديلي ميل”.

وقال القائمون على هذه الدراسة: إن ارتفاع ضغط الدم في المساء، يؤدي إلى إتلاف الأوعية الدموية بمرور الوقت وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم التي تؤدي إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

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