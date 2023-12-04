Icon

العالم يحتفل بوصول السعودية لـ 100 مليون سائح في 2023 Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon 12 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة لدى فروع المراعي Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية Icon مزايا التسجيل المهني للإعلاميين Icon وظائف شاغرة لدى شركة رتال Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon تفاصيل إصابة ياسين بونو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بسبب تدنّي الخدمات الصحية وانتشار الأمراض

لا تسافروا إلى 25 دولة إلا في حالة الضرورة

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ مساءً
لا تسافروا إلى 25 دولة إلا في حالة الضرورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصحة تحديث تنبيهات السفر بعد توقف استمر لشهور من بعد جائحة كورونا.

25 دولة

ونصحت هيئة الصحة العامة المسافرين للخارج والراغبين في السفر في الأشهر القادمة بعدم السفر إلى 25 دولة إلا في حالة الضرورة، بسبب تدنّي الخدمات الصحية وانتشار الأمراض المُعدية داخلها.

قد يهمّك أيضاً
نزاهة توقف 146 شخصًا خلال نوفمبر الماضي

نزاهة توقف 146 شخصًا خلال نوفمبر الماضي

انطلاق اكتتاب المؤسسات في طرح “إم بي سي” 10% من أسهمها

انطلاق اكتتاب المؤسسات في طرح “إم بي سي” 10% من أسهمها

كما نشرت “وقاية” أسماء الدول التي نصحت بعدم السفر إليها؛ وهي: تايلاند، وجنوب السودان، وسوريا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، وسيراليون، والهند، وإثيوبيا، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وغانا، وجواتيمالا، وتشاد، وكينيا، وبنجلاديش، وأفغانستان، والعراق، إضافةً إلى زيمبابوي التي جاءت ضمن التصنيف الأحمر.

أمراض نشطة

وأوضحت الهيئة أن الأمراض النشطة حاليًّا في الدول المذكورة ضمن التصنيف الأصفر، هي الكوليرا وحمى الضنك وفيروس نينباه والحصبة والحمى الصفراء وجدري القرود وحمى القزم، وذكرت أن الأمراض متكررة الرصد هي شلل الأطفال والملاريا وكوفيد-19 والدرن والتهاب الدماغ الياباني والملاريا وحمى زيكا وداء الليشمانيا، باستثناء زيمبابوي التي جاءت ضمن التصنيف الأحمر، لانتشار الكوليرا وحمى الضنك.

ودعت وقاية المسافرين إلى الدول التي تنتشر بها الأمراض حسب كل تصنيف (الأصفر والأحمر)، إلى عدم ملامسة الجلد عن قرب مع الأشخاص المصابين وتجنُّب التقبيل أو عناق الشخص المصاب، وملامسة الأشياء والمواد التي يستخدمها المصاب وعدم مشاركة أواني الأكل والأكواب، وغسل اليدين بالماء والصابون واستخدام معقم يحتوي على الكحول، وتقصير مدة الإقامة والاختلاط وحضور الأنشطة واتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بالأمراض المعدية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجاسر: نستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى أكثر من 330 مليون مسافر
السعودية اليوم

الجاسر: نستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى...

السعودية اليوم
انطلاق الموسم الـ 11 من شاعر المليون غدًا بجوائز 15 مليون درهم
السعودية اليوم

انطلاق الموسم الـ 11 من شاعر المليون...

السعودية اليوم
لقطات لتدفق الشلالات غرب تبوك بعد هطول الأمطار
السعودية اليوم

لقطات لتدفق الشلالات غرب تبوك بعد هطول...

السعودية اليوم
حلم عشاق رابطة محترفي التنس يتحول لحقيقة على الأراضي السعودية
الرياضة

حلم عشاق رابطة محترفي التنس يتحول لحقيقة...

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

وظائف
التأمينات ترد على موظفة قطاع خاص مفصولة دون إشعار
السعودية اليوم

التأمينات ترد على موظفة قطاع خاص مفصولة...

السعودية اليوم
توقعات بانفراجة وشيكة بعد اللقاء المنتظر بين بايدن وشي
العالم

توقعات بانفراجة وشيكة بعد اللقاء المنتظر بين...

العالم
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مودريتش وكاسيميرو
الرياضة

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مودريتش وكاسيميرو

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه