لا تسافروا إلى 25 دولة إلا في حالة الضرورة

أعلنت وزارة الصحة تحديث تنبيهات السفر بعد توقف استمر لشهور من بعد جائحة كورونا.

25 دولة

ونصحت هيئة الصحة العامة المسافرين للخارج والراغبين في السفر في الأشهر القادمة بعدم السفر إلى 25 دولة إلا في حالة الضرورة، بسبب تدنّي الخدمات الصحية وانتشار الأمراض المُعدية داخلها.

كما نشرت “وقاية” أسماء الدول التي نصحت بعدم السفر إليها؛ وهي: تايلاند، وجنوب السودان، وسوريا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، وسيراليون، والهند، وإثيوبيا، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وغانا، وجواتيمالا، وتشاد، وكينيا، وبنجلاديش، وأفغانستان، والعراق، إضافةً إلى زيمبابوي التي جاءت ضمن التصنيف الأحمر.

أمراض نشطة

وأوضحت الهيئة أن الأمراض النشطة حاليًّا في الدول المذكورة ضمن التصنيف الأصفر، هي الكوليرا وحمى الضنك وفيروس نينباه والحصبة والحمى الصفراء وجدري القرود وحمى القزم، وذكرت أن الأمراض متكررة الرصد هي شلل الأطفال والملاريا وكوفيد-19 والدرن والتهاب الدماغ الياباني والملاريا وحمى زيكا وداء الليشمانيا، باستثناء زيمبابوي التي جاءت ضمن التصنيف الأحمر، لانتشار الكوليرا وحمى الضنك.

ودعت وقاية المسافرين إلى الدول التي تنتشر بها الأمراض حسب كل تصنيف (الأصفر والأحمر)، إلى عدم ملامسة الجلد عن قرب مع الأشخاص المصابين وتجنُّب التقبيل أو عناق الشخص المصاب، وملامسة الأشياء والمواد التي يستخدمها المصاب وعدم مشاركة أواني الأكل والأكواب، وغسل اليدين بالماء والصابون واستخدام معقم يحتوي على الكحول، وتقصير مدة الإقامة والاختلاط وحضور الأنشطة واتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بالأمراض المعدية.