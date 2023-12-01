Icon

أسئلة مُجرمة دوليًّا ويتم توجيهها في المقابلات الشخصية Icon وظائف شاغرة في فروع Baker Hughes Icon المقصود بالدفعة المرتجعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي Icon بعد إهدار فرص كثيرة .. لا أهداف بالشوط الأول بين الهلال والنصر Icon وظائف شاغرة في العليان القابضة Icon خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية Icon الهلال يُهدر 4 أهداف في شباك النصر خلال 13 دقيقة Icon فيديو مشاركة النمر الأكل مع أشخاص تم تصويره خارج السعودية Icon الحضور الجماهيري يُحفز نجوم الهلال والنصر في عمليات الإحماء Icon ماذا سيحدث لـ ملعب الملك فهد بعد ديربي الهلال والنصر ؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
جهود من أجل العودة للهدنة

لا صحة لقصف معبر رفح

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
لا صحة لقصف معبر رفح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، مساء الجمعة، وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح، مؤكدًا أن بلاده تبذل حاليًّا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة الإنسانية في غزة.

نفي تام

وقال ضياء رشوان في بيان نشر على الموقع الرسمي لهيئة الاستعلامات المصرية: إنه ينفي “نفيًا تامًّا صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى الجانب المصري من معبر رفح”.

قد يهمّك أيضاً
هيفاء آل مقرن: الرياض إكسبو 2030 لم ولن يأتي مثله

هيفاء آل مقرن: الرياض إكسبو 2030 لم ولن يأتي مثله

ميتروفيتش يواصل التألق مع الهلال برقم مميز

ميتروفيتش يواصل التألق مع الهلال برقم مميز

وطالب الجميع في الظروف الدقيقة الحالية، الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد.

جهود استعادة التهدئة

واستأنفت إسرائيل وحركة حماس القتال صباح الجمعة، بعد هدنة استمرت أسبوعًا.

وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن خرق الهدنة، في وقت ذكر الوسطاء المصريون والقطريون أنهم يسعون لتجديد الهدنة، التي أطلقت محتجزين وأسرى من الجانبين وسمحت بدخول مئات الشاحنات من المساعدات إلى غزة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إجراء قاسٍ من جوجل لمستخدمي جيميل
تكنولوجيا

إجراء قاسٍ من جوجل لمستخدمي جيميل

تكنولوجيا
موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي بتصفيات كأس العالم
الرياضة

موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي بتصفيات...

الرياضة
حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة نظامية
السعودية اليوم

حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة...

السعودية اليوم
4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم
صحة وطب‎

4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة...

صحة وطب‎
وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة
وظائف

وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

وظائف
القمة السعودية ودول الكاريكوم.. تأسيس لشراكة إستراتيجية وتطوير للعلاقات التجارية
السعودية اليوم

القمة السعودية ودول الكاريكوم.. تأسيس لشراكة إستراتيجية...

السعودية اليوم
تيك توك ترد على حملة المقاطعة السعودية: نعتز بالمملكة كمصدر إلهام لنا
تكنولوجيا

تيك توك ترد على حملة المقاطعة السعودية:...

تكنولوجيا
تداعيات احتجاز الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر
العالم

تداعيات احتجاز الحوثيين سفينة تجارية في البحر...

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه