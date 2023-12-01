لا صحة لقصف معبر رفح

نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، مساء الجمعة، وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح، مؤكدًا أن بلاده تبذل حاليًّا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة الإنسانية في غزة.

نفي تام

وقال ضياء رشوان في بيان نشر على الموقع الرسمي لهيئة الاستعلامات المصرية: إنه ينفي “نفيًا تامًّا صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى الجانب المصري من معبر رفح”.

وطالب الجميع في الظروف الدقيقة الحالية، الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد.

جهود استعادة التهدئة

واستأنفت إسرائيل وحركة حماس القتال صباح الجمعة، بعد هدنة استمرت أسبوعًا.

وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن خرق الهدنة، في وقت ذكر الوسطاء المصريون والقطريون أنهم يسعون لتجديد الهدنة، التي أطلقت محتجزين وأسرى من الجانبين وسمحت بدخول مئات الشاحنات من المساعدات إلى غزة.