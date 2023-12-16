Icon

فاكهة تصيب المئات بعدوى السالمونيلا بأمريكا Icon شاهد .. روبن نيفيز يستمتع بعطلته مع عائلته في إحدى الصحاري Icon فصل معلم كتب عبارات مشينة وغير لائقة بحق جماهير أحد الأندية Icon لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى تعديل السلوك الغذائي Icon الخليج يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم الرياض بهدف Icon القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد مان يونايتد Icon الكشف عن تصميم Droneliner أكبر طائرة بدون طيار في العالم Icon طليعة هجر أول العروض المسرحية بمهرجان الرياض للمسرح Icon إعلاميون عن كريم بنزيما: كان مستهترًا وعليه الاعتزال Icon حساب المواطن يوضح حالات طلب المستندات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
مع ممارسة الرياضة والمشي

لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى تعديل السلوك الغذائي

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى تعديل السلوك الغذائي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري أنه لا يوجد أسلوب مستدام وفعال يفيد في إنقاص الوزن سوى تعديل السلوك الغذائي وتصحيح العادات الغذائية الخاطئة.

إنقاص الوزن

وقال الخضيري : دراسات كثيرة منذ السبعينيات وإلى الآن عن وسائل تخفيف الوزن، لم ينجح باستدامة سوى تعديل السلوك الغذائي وتصحيح العادات الغذائية الخاطئة؛ والمشي، والرياضة والحمية.

أدوية التخسيس المزعجة

وتابع أما التعلّق بشيء سحري ولمسة من أدوية التخسيس المزعجة الضارة والحبوب والقص واللصق وأخيرًا الإبر، فلا شيء منها يفيد طوال الوقت، وأغلبها إذا تركته رجع الوزن أشد من السابق وانفتحت الشهية أكثر من السابق وطبعًا يستحيل الاستمرار على تلك الأدوية والصناعات وغالبًا منتجات تخفيف الوزن لا تعتبر آمنة ولا صحية وإذا تركتها رجعت السمنة أشد من الأول.

المشروبات المحلاة وزيادة الوزن

وفي وقت سابق أكد استشاري الغدد الصماء والسكري د. أحمد العمري أن المشروبات الشتوية المحلاة تسبب زيادة الوزن، مشيرًا إلى أن الدراسات الحديثة أكدت أن متلازمة الأيض يتم تشخيصها في فصل الشتاء أكثر من فصل الشتاء.

قد يهمّك أيضاً
رياح نشطة وأتربة مثارة وضباب على 5 مناطق

رياح نشطة وأتربة مثارة وضباب على 5 مناطق

وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية

وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية

ولفت إلى أن الضغوطات في فصل الشتاء تسبب زيادة الكورتيزون وارتفاع نسبة السكر بالدم ومقاومة الأنسولين وكلها عوامل تسبب زيادة الوزن.

مقاومة الأنسولين

يذكر أن هرمون الأنسولين يتم إفرازه من البنكرياس وهو المسؤول عن تنظيم دخول سكر الدم إلى خلايا وأنسجة الجسم، فإذا كان الشخص يعاني من مقاومة الأنسولين يتوقف جسمه عن الاستجابة للأنسولين بالطريقة التي يجب أن يقوم بها، مما يزيد من مستويات السكر في الدم، ونتيجة لذلك، يضطر البنكرياس إلى إنتاج المزيد من الأنسولين للحصول على مستوى متوازن لسكر الدم في الجسم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد صرف المستحقات
السعودية اليوم

التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد...

السعودية اليوم
غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا
السعودية اليوم

غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا

السعودية اليوم
تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران
المجتمع

تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا...

المجتمع
الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في...

السعودية اليوم
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار العريش
السعودية اليوم

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار...

السعودية اليوم
صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين دور العرض العالمية
الأزياء والموضة‎

صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين...

الأزياء والموضة‎
5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني
السعودية اليوم

5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه