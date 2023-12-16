لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى تعديل السلوك الغذائي

أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري أنه لا يوجد أسلوب مستدام وفعال يفيد في إنقاص الوزن سوى تعديل السلوك الغذائي وتصحيح العادات الغذائية الخاطئة.

وقال الخضيري : دراسات كثيرة منذ السبعينيات وإلى الآن عن وسائل تخفيف الوزن، لم ينجح باستدامة سوى تعديل السلوك الغذائي وتصحيح العادات الغذائية الخاطئة؛ والمشي، والرياضة والحمية.

وتابع أما التعلّق بشيء سحري ولمسة من أدوية التخسيس المزعجة الضارة والحبوب والقص واللصق وأخيرًا الإبر، فلا شيء منها يفيد طوال الوقت، وأغلبها إذا تركته رجع الوزن أشد من السابق وانفتحت الشهية أكثر من السابق وطبعًا يستحيل الاستمرار على تلك الأدوية والصناعات وغالبًا منتجات تخفيف الوزن لا تعتبر آمنة ولا صحية وإذا تركتها رجعت السمنة أشد من الأول.

المشروبات المحلاة وزيادة الوزن

وفي وقت سابق أكد استشاري الغدد الصماء والسكري د. أحمد العمري أن المشروبات الشتوية المحلاة تسبب زيادة الوزن، مشيرًا إلى أن الدراسات الحديثة أكدت أن متلازمة الأيض يتم تشخيصها في فصل الشتاء أكثر من فصل الشتاء.

ولفت إلى أن الضغوطات في فصل الشتاء تسبب زيادة الكورتيزون وارتفاع نسبة السكر بالدم ومقاومة الأنسولين وكلها عوامل تسبب زيادة الوزن.

مقاومة الأنسولين

يذكر أن هرمون الأنسولين يتم إفرازه من البنكرياس وهو المسؤول عن تنظيم دخول سكر الدم إلى خلايا وأنسجة الجسم، فإذا كان الشخص يعاني من مقاومة الأنسولين يتوقف جسمه عن الاستجابة للأنسولين بالطريقة التي يجب أن يقوم بها، مما يزيد من مستويات السكر في الدم، ونتيجة لذلك، يضطر البنكرياس إلى إنتاج المزيد من الأنسولين للحصول على مستوى متوازن لسكر الدم في الجسم.