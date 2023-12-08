لا يمكن التعديل على بيانات الضمان حال أن الطلب تحت الدراسة

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه بالإمكان التعديل على البيانات الخاصة بالضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال أيقونة (تعديل بيانات الطلب).
ولفتت ردًّا على استفسارات على منصة إكس، إلى أنه لا يمكن التعديل على البيانات في حال أن الطلب ما زال تحت الدراسة.
تتيح البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان.
ولتفعيل البطاقة يجب القيام بما يلي: