لحظات لا تُنسى لأغرب حوادث الطائرات في 2023

شهد عام 2023 الكثير من حوادث الطيران التي تداولتها وسائل الإعلام العالمية، حيث شهد عام 2023 إقلاع ما يقدر بنحو 34.4 مليون رحلة، وسار معظمها بسلاسة تامة، ولكن هناك بعض الرحلات التي لم تمر بسلام حول العالم.

حصان هارب من طائرة شحن

وكانت الحيوانات البطل الأول في قصص حوادث الطيران حول العالم، بعدما شهدنا جميعًا تأخيرًا في الرحلات الجوية بسبب حصان هارب في عنبر الشحن، كما حدث في دبي، أو سرب من النحل، الذي أوقف رحلة هيوستن- أتلانتا لمدة ثلاث ساعات، بحسب “سي إن إن”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، اضطرت طائرة بوينغ 747 كانت في طريقها إلى بلجيكا إلى العودة بعد هروب حصان على متنها، وفي إبريل/ نيسان من نفس العام، وجه سرب طيور ضربة قوية لطائرة مما تسبب في حريق على متن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأمريكية.

الطيور وحوادث الطائرات

ويعتبر اصطدام الطيور بالطائرات أمرًا شائعًا في كثير من الرحلات الجوية بخاصة داخل الولايات المتحدة، وقد يسفر أحيانًا عن نتائج كارثية، إذ تسببت تلك الحوادث في وفاة 350 شخصًا في تاريخ قطاع الطيران، وفقًا لجمعية مالكي الطائرات والطيارين.

وتُعد الطيور الكبيرة من أخطر عناصر الطبيعة بالنسبة للطيارين، وبحسب إدارة الطيران الفيدرالية تُعرف الطيور الكبيرة بأنها تلك التي تزن أربعة أرطال أو أكثر، وفي ورقة بحثية مرجعية حول هذه الظاهرة قالت الإدارة: “لا يوجد محرك طائرة معتمد يمكنه ابتلاع طائر كبير دون إيقافه”.

أغرب حادثة على الإطلاق

وأشارت شبكة “سي إن إن” إلى أن من أغرب حوادث الطيران على الإطلاق في 2023، هو الطيار الجنوب إفريقي رودولف إيراسموس الذي هبط بطائرته الصغيرة بسلام بعد أن شعر بأفعى كوبرا سامة تسللت خلسة على جسده في منتصف الرحلة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أقلعت طائرة من مطار في لندن وكانت نافذتان مفقودتين. لم يلاحظ الطاقم الضرر في البداية ووصلت المركبة إلى ارتفاع 14000 قدم على الأقل قبل أن تستدير وتعود إلى المطار مرة أخرى.

راكب يفتح باب الطائرة في السماء

وألقت الشرطة القبض على رجل في الثلاثينيات من عمره في مطار دايغو لصلته بفتح باب الطائرة فيما كانت لا تزال في طريقها إلى الهبوط، في شهر مايو الماضي.

وهبطت الطائرة التابعة لشركة آسيانا إيرلاينز بسلام في مدينة دايغو الكورية الجنوبية، بعدما فتح بابها في الجو قبل وقت قصير من هبوطها على مدرج المطار، بحسب ما قال مسؤولين في الشركة لـCNN.

وقال مسؤول لـCNN: إن الطائرة كانت على بعد دقيقتين إلى ثلاث دقائق تقريبًا من الهبوط وكانت على ارتفاع 700 قدم فوق الأرض عند فتح الباب، مضيفًا أن رجلًا في الثلاثينيات من عمره كان جالسًا في مقعد الطوارئ يبدو أنه من فتح الباب.