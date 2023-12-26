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كاد أن يتحول إلى كارثة

لحظة إنقاذ العشرات من حريق مول تجاري في ألبانيا

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
لحظة إنقاذ العشرات من حريق مول تجاري في ألبانيا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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اندلع حريق هائل في مركز التسوق “متروبول”، وهو مبنى مكون من 12 طابقًا يقع في مدينة لوشنجي، ألبانيا، تزامنًا مع احتفالات السنة الميلادية الجديدة، وسرعان ما انتشرت النيران، التي اندلعت في الطابق الرابع ثم انتشرت في باقي المبنى.

نشوب حريق هائل

وامتلأ المركز بعدد كبير من المتسوقين، تزامنًا مع موسم العطلات، مما أدى إلى اندلاع المزيد من الفوضى، أثناء عمليات الإخلاء والإنقاذ، وعلى الفور تدخلت فرق الاستغاثة الفورية للشرطة وفرق الإطفاء وقوات الأمن الوطني حالت دون وقوع مأساة أكبر من الحريق.

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وقامت هذه الوحدات بعملية إخلاء واسعة النطاق لسكان المبنى وعملائه، وعلى الرغم من الاستجابة السريعة، تم الإبلاغ عن وجود حوالي 40 شخصًا محاصرين داخل المبنى المحترق.

40 مصابًا ضمن الحريق

وفي الوقت نفسه، تم نقل ما يقدر بنحو 40 آخرين، من بينهم ثلاثة أطفال والعديد من رجال الإطفاء، إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق. ولفتت الأزمة المتصاعدة انتباه المجتمع الدولي، حيث كان العالم يراقب عملية الإنقاذ.

واستدعت خطورة الوضع تدخلًا كبيرًا، مما دفع وزير الداخلية الألباني تولانت بالا، ورئيس الشرطة محمد رومبولاكو، ونائبه إيريون براتشي، إلى الوصول إلى مكان الحادث.

ولا يزال السبب الدقيق للحريق غير محدد حتى الآن، على الرغم من أن الشكوك الأولية تشير إلى شرارة كهربائية. ويعتقد أن الحريق نشأ في محل لبيع الأحذية، ومن ثم انتشر في أنحاء المركز التجاري.

 

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