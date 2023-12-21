Icon

بايرن ميونخ يهزم فولفسبورج بشق الأنفس في الدوري الألماني Icon حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة Icon لحظة إنقاذ سائح تائه بالقرب من ثوران بركان أيسلندا Icon قصة طلاق بين رجل وزوجته بسبب مشهور في التواصل الاجتماعي! Icon رغبة الخليج حول عبدالإله هوساوي تُقلق الهلال Icon برشلونة يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في ألميريا Icon إشارات مشاة ذكية في رفحاء Icon قرارات الفيدرالي الأمريكي تنذر بسقوط الدولار في عام 2024 Icon جماهير النصر: لن نسمح بخروج كريستيانو رونالدو من نادينا Icon طلاب الجوف يتفوقون على طلاب جازان في فرسان التعليم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
إخلاء المدينة من السياح والسكان

لحظة إنقاذ سائح تائه بالقرب من ثوران بركان أيسلندا

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
لحظة إنقاذ سائح تائه بالقرب من ثوران بركان أيسلندا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تلقت فرق الإنقاذ رسالة استغاثة سريعة من مسافر ضل طريقه نحو بركان أيسلندا الثائر الذي يقذف الحمم البركانية، حيث واصل بركان جريندافيلد ثورانه في جنوب غرب أيسلندا.

رسالة استغاثة

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية: إنه تم إنقاذ السائح بعد أن ضل طريقه وأرسل إشارة استغاثة، ومن المتوقع أن تنطلق كمية مثيرة للقلق من الحمم البركانية في الأيام القليلة القادمة.

قد يهمّك أيضاً
الوزير الراجحي يرعى حفل إخاء ويدشن إستراتيجية الـ 27 مبادرة

الوزير الراجحي يرعى حفل إخاء ويدشن إستراتيجية الـ 27 مبادرة

6 نصائح تقي المعتمرين من أمراض الشتاء

6 نصائح تقي المعتمرين من أمراض الشتاء

وأسرعت فرق الإنقاذ إلى موقع البركان المنفجر الليلة الماضية بعد أن لاحظ طيار كان يحلق فوق الثوران ومضات ضوئية اعتبرها علامة استغاثة، وفقًا لما كشفته اللقطات التي تم التقاطها بواسطة طائرة هليكوبتر تابعة لخفر السواحل تحلق فوق البركان الثائر.

منطقة أيسلندا

وتقع أيسلندا، فوق منطقة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي، وتشهد ثورانًا كل 4 إلى 5 سنوات في المتوسط. وكان الأكثر تدميرًا في الفترة الأخيرة هو ثوران بركان إيجافجالاجوكول عام 2010، والذي قذف سحبًا ضخمة من الرماد إلى الغلاف الجوي وأدى إلى إغلاق المجال الجوي على نطاق واسع فوق أوروبا.

ولم يكن من المتوقع أن يؤدي ثوران البركان في شبه جزيرة ريكيانيس، على بعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة ريكيافيك، إلى إطلاق كميات كبيرة من الرماد في الهواء. وقال وزير خارجية أيسلندا، بيارن بينيديكتسون: إنه لم يحدث أي انقطاع في الرحلات الجوية من وإلى البلاد، وأن ممرات الطيران الدولية ظلت مفتوحة.

حجم الثوران البركاني

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي أن حجم الثوران البركاني بدأ يتناقص وقال: إن تدفق الحمم البركانية يقدر بربع ما كان عليه وقت الثوران. كما تساقطت “نافورات” الحمم البركانية التي وصل ارتفاعها إلى 30 مترًا.

وقالت رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير: إن الحمم البركانية لا تعرض البنية التحتية الحيوية بالقرب من البركان للخطر في الوقت الحالي. على الرغم من أن تدفق الحمم كان يتحرك في اتجاه واعد، إلا أنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالقرب من محطة كهرباء سفارتسينجي.

تدفق الحمم البركانية

وقال جاكوبسدوتير: “نحن نعلم أيضًا أن تدفق الحمم البركانية يمكن أن يغير المناظر الطبيعية المحيطة، لذلك يمكن أن يتغير هذا خلال فترة قصيرة”.

أدى إخلاء جريندافيك في نوفمبر الماضي إلى وجود عدد قليل من الأشخاص بالقرب من موقع الثوران عندما حدث، وحذرت السلطات الباقين بضرورة الابتعاد. كما أغلق منتجع بلو لاجون الحراري الأرضي القريب، وهو أحد أكبر مناطق الجذب السياحي في أيسلندا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صفقة وشيكة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
العالم

صفقة وشيكة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

العالم
الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10 نقاط بثنائية في الوحدة
الرياضة

الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10...

الرياضة
ميسي يضرب موعدًا مع كريستيانو رونالدو بموسم الرياض في فبراير 2024
الرياضة

ميسي يضرب موعدًا مع كريستيانو رونالدو بموسم...

الرياضة
إطلاق أولى شاحنات النقل الكهربائية في السعودية
السعودية اليوم

إطلاق أولى شاحنات النقل الكهربائية في السعودية

السعودية اليوم
غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا
آخر الاخبار

غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا

آخر الاخبار
فيصل بن فرحان: ضرورة العودة لمسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: ضرورة العودة لمسار السلام...

السعودية اليوم
صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم المكي والمسجد النبوي
السعودية اليوم

صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم...

السعودية اليوم
النفط يتراجع 3%
السوق

النفط يتراجع 3%

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه