لحظة إنقاذ سائح تائه بالقرب من ثوران بركان أيسلندا

تلقت فرق الإنقاذ رسالة استغاثة سريعة من مسافر ضل طريقه نحو بركان أيسلندا الثائر الذي يقذف الحمم البركانية، حيث واصل بركان جريندافيلد ثورانه في جنوب غرب أيسلندا.

رسالة استغاثة

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية: إنه تم إنقاذ السائح بعد أن ضل طريقه وأرسل إشارة استغاثة، ومن المتوقع أن تنطلق كمية مثيرة للقلق من الحمم البركانية في الأيام القليلة القادمة.

وأسرعت فرق الإنقاذ إلى موقع البركان المنفجر الليلة الماضية بعد أن لاحظ طيار كان يحلق فوق الثوران ومضات ضوئية اعتبرها علامة استغاثة، وفقًا لما كشفته اللقطات التي تم التقاطها بواسطة طائرة هليكوبتر تابعة لخفر السواحل تحلق فوق البركان الثائر.

منطقة أيسلندا

وتقع أيسلندا، فوق منطقة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي، وتشهد ثورانًا كل 4 إلى 5 سنوات في المتوسط. وكان الأكثر تدميرًا في الفترة الأخيرة هو ثوران بركان إيجافجالاجوكول عام 2010، والذي قذف سحبًا ضخمة من الرماد إلى الغلاف الجوي وأدى إلى إغلاق المجال الجوي على نطاق واسع فوق أوروبا.

ولم يكن من المتوقع أن يؤدي ثوران البركان في شبه جزيرة ريكيانيس، على بعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة ريكيافيك، إلى إطلاق كميات كبيرة من الرماد في الهواء. وقال وزير خارجية أيسلندا، بيارن بينيديكتسون: إنه لم يحدث أي انقطاع في الرحلات الجوية من وإلى البلاد، وأن ممرات الطيران الدولية ظلت مفتوحة.

حجم الثوران البركاني

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي أن حجم الثوران البركاني بدأ يتناقص وقال: إن تدفق الحمم البركانية يقدر بربع ما كان عليه وقت الثوران. كما تساقطت “نافورات” الحمم البركانية التي وصل ارتفاعها إلى 30 مترًا.

وقالت رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير: إن الحمم البركانية لا تعرض البنية التحتية الحيوية بالقرب من البركان للخطر في الوقت الحالي. على الرغم من أن تدفق الحمم كان يتحرك في اتجاه واعد، إلا أنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالقرب من محطة كهرباء سفارتسينجي.

تدفق الحمم البركانية

وقال جاكوبسدوتير: “نحن نعلم أيضًا أن تدفق الحمم البركانية يمكن أن يغير المناظر الطبيعية المحيطة، لذلك يمكن أن يتغير هذا خلال فترة قصيرة”.

أدى إخلاء جريندافيك في نوفمبر الماضي إلى وجود عدد قليل من الأشخاص بالقرب من موقع الثوران عندما حدث، وحذرت السلطات الباقين بضرورة الابتعاد. كما أغلق منتجع بلو لاجون الحراري الأرضي القريب، وهو أحد أكبر مناطق الجذب السياحي في أيسلندا.